(Özel) Bisikletli yakıt hırsızları, tesadüfen uyanan vatandaşın bağırmasıyla böyle kaçtı

Bursa'da bisiklet ile gelerek kamyonetten yakıt çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi şahıslar, tesadüfen uyanan vatandaşın bağırmasıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaştı.

(Özel) Bisikletli yakıt hırsızları, tesadüfen uyanan vatandaşın bağırmasıyla böyle kaçtı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bursa’da bisiklet ile gelerek kamyonetten yakıt çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi şahıslar, tesadüfen uyanan vatandaşın bağırmasıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecenin ilerleyen saatlerinde bisiklet ile gelen 2 hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde duran kamyonetten yakıt çaldıkları sırada tesadüfen uyanan bir vatandaşın bağırmasıyla birlikte arkalarına bakmadan kaçtı.

O anlar tesadüfen uyanan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.