(ÖZEL) Bu buğday çölyak hastaları için çok önemli

Bilecik’te ’Çölyak’ olarak bilinen gluten alerjisi hastaları için önem taşıyan karabuğdayın hasadı yapılıyor.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kavak Köyü’nde yazdan kalma bir havada karabuğdayın hasadı yapıldı. Karabuğday, kuzukulağıgiller familyasından geniş yapraklı bir bitkidir ve tahıl benzeri tüketilebilen tohumları için yetiştirilirken, bol lifli, düşük yağlı ve glutensiz yapısı nedeni ile ülkemizde de popülerlik kazanmaya başladı.

"Kavak Köyü’nde üretimi daha çok çoğaltmaya çalışıyoruz"

Hasat hakkında bilgi veren Muammer Coşkun, 4 yıldır karabuğday üretimi yaptığı anlatarak, "Karabuğday çölyak hastalıklarına iyi geldiği için Kavak Köyü’nde üretimi daha çok çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu sene deneme amaçlı Muratlar mahallesinde hiç ekim olmadığı için yol kenarına bir ekim yaptık, bütün çiftçilerimiz görsün diye. Yani herkese tavsiye ederim. Çünkü bu masrafsız bir bitki. Masrafsız olduğu için yani maliyetler de düşüyor, para da kazandırıyor. Herkesin ekmesini tavsiye ederim. Bu sene 200 dönüm karabuğday ektim. Seneye bu şartlarda daha çok çoğaltmayı düşünüyorum" dedi.

"İlacı yok, hiçbir masrafı yok, dönümüne mesela 10-12 kilo gübreyle 45-50 günde yetişiyor"

Coşkun, 1 dönüm alana 7 kilo tohum attıklarını söyleyerek, "Fazla sık ektiğimiz zaman kardeşleşmiyor. Dallaşmadığı için ürünü az alıyoruz. Ama seyrek olduğu zaman ürün daha fazla alınıyor. Bu bitki birde fazla gübre isteyen bir bitki değil. Dönümüne mesela 10-12 kilo gübreyle oluyor. İlacı yok. Hiçbir masrafı yok. Masrafsız bir bitki yani. Bu masrafsız olduğu için artık böyle maliyetler çok yüksek olduğu için bizde alternatif bitkilere yöneliyoruz. Biz de buna yöneldik. Bu hem nadas yerine geçiyor. Kısa sürede olan, 45-50 günde yetişen bir bitki olduğu için hem tarlayı da fazla yormuyor. Yormadığı için şimdi nadasa bırakacağımız yerleri karabuğday ekipte değerlendiriyoruz" dedi.

Gölpazarı’nda 340 dönüm alanında karabuğday ekimi yapılıyor

Öte yandan karabuğday iklim isteği bakımından kısmen seçici olup daha çok iklimin nemli ve serin olduğu yerlerde çok iyi şekilde yetişmektedir. Yetişme süresinin kısa olması (8-14 hafta) ve gelişme için sıcaklık isteğinin düşük olması sebebi ile kuzey enlemlerde ve yüksek yerlerde de (0-4200 m) yetişebilmesine imkan sağlamaktadır. İklim şartları uygun olduğu müddetçe topraktan talebi az olup hemen hemen her türlü toprakta yetişebilmektedir. Gölpazarı’nda 2022 yılı Tarım Bilgi Sistemi kayıtlarına göre 95 bin da alanda tarım yapılmakta olup, bunun 340 dönüm alanında karabuğday ekimi yapılmaktadır. Üreticiler ekim öncesi alıcılarla sözleşme yaparak ürünlerini satabilmektedirler. Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sayesinde alıcı ve satıcı kendi aralarında yaptıkları sözleşmeleri garanti altına almaktadır. Gölpazarı’nda ekimini yapan üreticilerimizin bazıları DİTAP üzerinden anlaşarak ürünlerini Gümüşhane, Kelkit ilçesine göndererek buradaki fabrikada işlenmiş ürünlerini tüm Türkiye’ye ulaştırılıyor.