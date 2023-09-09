(Özel) Bu caminin içine sinek giremiyor

Bursa’da bulunan Yıldırım Beyazid Camii’ne sinek girmiyor. Caminin kapısından itibaren başlayan hava akımından dolayı sinekler kapıda birikiyor.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan 628 yıllık Yıldırım Beyazid Camii’nde, içerisinde bulunan hava akımından dolayı sinek giremiyor. Dışarıdaki sıcak hava sinekleri camiye doğru yöneltse de cami içerisindeki mimariden kaynaklı serin hava sinek gibi küçük kanatlı hayvanların içeriye girmesini engelliyor. Ayrıca cami içerisindeki hava akışı sayesinde cemaat, kış aylarında sıcak yaz aylarında ise serin bir şekilde ibadetini yerine getiriyor. Caminin imamı Uğur Gedik içerideki hava akışı ile ilgili “Adımınızı bu kapıdan içeriye attıktan sonra fark edeceksiniz, yani kapının önünden bile hava akımını hissedebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Cami mimarisinde hesaplanmış

Caminin kapısından bir adsım atılınca bile hava akımının hissedildiğini söyleyen Yıldırım Beyazid Cami İmamı Uğur Gedik, “Ben bazı şeyleri gördükçe not alıyorum, kayıt altına alıyorum. Çektiğimiz o video yüksek izlenmelere ulaştı. Böyle gördükçe, aklıma estikçe kısa kısa bilgiler aktarıyorum. Şimdi havaların çok sıcak olduğu zamanlarda, cami içerisi inanılmaz derecede serin oluyor. Fakat burada güneşin vurduğu ve havanın sıcak olduğu zamanlarda, sinekler içeriye bir türlü girmiyorlar kapının önüne kadar geliyorlar ama hiçbir türlü girmiyorlar. Bunun sebebini anlamak için yerinde tespit için videoya çektim ve insanlara gösterdim. Birçok yorum geldi videoya hocam deve kuşu yumurtaları ile ilgilidir o hava akışı ile alakası yoktur tarzında, ama hepsi ile bağlantılı bir durum bu. Ben orada sineklerin içeriye girememesini video kaydına alıp insanlara anlatayım dedim. Adımınızı bu kapıdan içeriye attıktan sonra fark edeceksiniz, yani kapının önünden bile hava akımını hissedebiliyorsunuz. Camilerin kurulduğu yerlerde konumu içerisindeki planlaması, mimarisi, tasarımı hepsinin hesaba, kitaba dayalı yapıldığını biliyoruz. Ecdâd’ımız bu konuda gerçekten çok iyi, biz bu konuda onları örnek alsak, deprem ile alakalı bir problemimizde kalmaz, yalıtım ile alakalıda bir problemimiz kalmaz” şeklinde konuştu.

Deve kuşu yumurtası örümcek ağlarını engelliyor

Ceminin kemerinde yer alan deve kuşu yumurtalarının sineklerle bir alakası olmadığını, yumurtaların örümceklerin cami içerisine ağ örmesini engellemek için konulduğunu söyleyen Gedik, “Sinekleri orada gösterdik, yüksek bir izlenmeye ulaştı sosyal medya üzerinden. Bizim camimizde deve kuşu yumurtaları var ama deve kuşu yumurtalarının harçta kullanılması başka, asılması başkadır. Bizim Bursa kemerimizin üzerinde beş adet deve kuşu yumurtası var, bunun olmasının sebebi örümceklerin cami duvarlarında ağ yapmasını, tutunmasını ve yavrulamasını engellemek için. Kapıdaki sineklerin içeriye girip girmemesinin onunla alakası yok, bunun sebebi içerideki hava akımıdır. Hepsinin bir biri ile bağlantısı var ama sineklerin içeri girmesi engelleyen içeride oluşan hava akımı. Sıcak hava sinekleri buraya doğru itiyor, ama içerideki serin hava girmelerini engelliyor, âdeta görünmez bir perde varmış gibi. Ecdâdımıza hayran kalmamak elde değil, o yıllarda bunları hesap etmişler, düşünmüşler. Onları örnek alsak Allah’ın izni ile daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum” dedi.