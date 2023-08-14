(Özel) Bu kadınlar forklift operatörü

Bandırma Ticaret Odası, kadınların iş alanını ve faaliyetlerini genişletme çerçevesinde Bandırma’da kadınların forklift eğitimi sertifikası almalarına ve meslek edinmelerine destek oluyor.

Bandırma Ticaret Odası kadınlara pratik ve teorik forklift operatörlüğü eğitimi verilmesiyle eğitim sonunda ehliyet almaya hak kazananlara ise iş imkanı sunulması hedefleniyor. Kadın çalışanların iş hayatına kattığı değerin önemine değinen Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni bir sürece başladık kadınlara istihdam noktasında forklift eğitimi ile beraber Bandırma’daki kadın istihdamını arttırmak amacıyla hem aile ekonomisine katkı sağlayacak hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kadınlarımız ile beraber paydaş bir proje gerçekleştiriyoruz. Çok yakın zamanda da tır şoförlüğü noktasında kadınlarımız ile beraber yine paydaş bir proje geliştireceğiz kadın tır projemizi. Kadınlarımızı Bandırma Ticaret Odasıyla iş birliği yapmaya davet ediyorum çok güzel bir birliktelik yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah ülkemize ve Bandırmamıza da katkı sağlayacağımıza inanıyorum."

Nakliyat şirketi sahibi ve kamyon şoförlüğü yapan Meltem Aydındakaya, "Bandırma’da bir nakliyat şirketinin sahibiyim, ayrıca bir kamyon şoförüyüm. Bandırma Ticaret Odasının açtığı forklift eğitimi sertifikası için ben de varım dedim. Ticaret Odası da bunu kabul etti inşallah daha nicelerini talep ediyoruz kendilerinden ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar için biz her yerde varız diyoruz" dedi.

Eğitim alan kadın sürücü Dilek Karacan, "Kadınlara vermiş olduğunuz bu forklift sertifikası için teşekkür ederiz. Bandırma Ticaret Odasına teşekkür ediyorum. Kadınlar her yerde var, kadın erkek eşitliği her zaman birdir teşekkür ederiz" diye konuştu.

Eğitim alan kadın sürücü Av. Şirin Doğan ise, "Bandırma’da avukatlık mesleğini icra ediyorum, aynı zamanda Bandırma Ticaret Odası sosyal medya hesabından forklift eğitimi verildiğini öğrendim anda küçüklükten gelen merakımı ilgi alanıma çevirmek için bu sertifikaya başvurdum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine, Bandırma Ticaret Odasına, bu isteğimi kabul ettiler. Şu anda bu eğitimi alıyorum ve sınavı da geçeceğime inanıyorum. Kadınların her yerde var olması gerektiği inancıyla bu yola girdim, Bandırma Ticaret Odasına bu anlamda çok teşekkür ediyorum ve devamını diliyorum" şeklinde konuştu.