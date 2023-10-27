(Özel) Bu lokanta Cumhuriyet ile yaşıt

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 100 yıl önce Cumhuriyet’in kurulduğu günlerde faaliyete başlayan ve ismini Cumhuriyet’ten alan lokanta bir asırdır hizmet vermeye aralıksız devam ediyor.

Ali Sezer ve Hüsnü Bilye 1910 yılında Yunanistan’ın Sezer kentinden Edremit’e gelerek ilçeye yerleşirler. 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilince iki ortak kurdukları lokantanın adını Cumhuriyet Lokantası olarak belirlerler.

Yüz yıldır müşterilerine hizmet veren Cumhuriyet Lokantası Osmanlı Mutfağının eşsiz lezzetlerini zeytinyağı ve Ege Mutfağı ile harmanlıyor. 1951 yılında bu yana aynı mekanda hizmet veren lokanta bir asırlık lezzet geleneğini devam ettiriyor.

Bir asırdın aralıksız müşterilerine hizmet vermeye devam eden Cumhuriyet Lokantası ile ilgili Edremit Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst “Cumhuriyet’in yüzüncü yılının kutlandığı bir günde Edremit için tarihi önemi olan Edremit Cumhuriyet Lokantası’ndayız. İsmi ile Türkiye Cumhuriyet’ in 100. Yılıyla özleşen bir mekandayız. Bu lokanta şehrin kent kimliğine katkı veren, şehri üst seviyelere çıkartan ismiyle özleşmiş ve lezzetleriyle de herkesin uğrak noktası olmuş çok güzel bir işletmemiz.” dedi.

100 yıldır müşterilerine hizmet veren Cumhuriyet Lokantası’nın sahiplerinde Mehmet Ali Gökaslan “Cumhuriyet kurulduktan sonra buranın ismini Cumhuriyet Lokantası dedik. Cumhuriyet Lokantası 1923 yılından beri devam ediyor. 100 yılımızı doldurduk.” dedi.

Bir asırdır her gün ortalama 40 çeşit yemeği müşterileri ile buluşturan Cumhuriyet Lokantası’nın Sahibi Nuran Gökaslan “Adıyla zaten önce Cumhuriyet Lokantası. Cumhuriyet ile beraber kurulup Cumhuriyet ismini alması çok önemli. Şu anda da 100. yılımız kutlayacağız. Bizim menümüz Osmanlı Mutfağı’ndan oluşuyor. Zeytinyağlılarımız, et yemeklerimiz, dönerimiz ile müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Lokantası ilçe meezinde tarihi eski Edremit Belediyesi Binası’nda güler yüzlü personeli, şık dizaynı ve leziz yemekleri ile hizmet vermeye devam ediyor.