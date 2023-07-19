(Özel) Bu su prostata iyi geliyor...

Bursa’da prostata iyi geldiği iddia edilen su Türkiye’nin her yerinden ilgi görüyor.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kestelek Mahallesi’nde bulunan Kara Osman Çeşmesi’nden akan su iddialara göre şifa dağıtıyor. Prostata iyi geldiği söylenen suya çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak aktığı söylenen çeşmenin yapılış tarihi bilinmemekle beraber Çanakkale savaşı esnasında kan aktığı rivayet ediliyor.

Çeşmeden akan suya çevre illerden birçok kişinin su doldurup memnun kaldığını söyleyen Kestelek Mahalle Muhtarı Kemal Doğru, “Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan ‘Kara Osman Çeşmesi’nden akan şifalı suyun prostata iyi geldiği söyleniyor. Şehir dışından çok sayıda vatandaş buraya gelip şifa bulduğunu söylüyor. Bu suyun ne zamandan beri aktığı bilinmemekle beraber devamlı akıyor. Bakımları 1975 senesinde yapılmış. Çanakkale Savaşında bu çeşmeden kan aktığı rivayet ediliyor. Tabi ne kadar doğrudur bilemeyiz. Suyu içen insanlar tarafından prostata iyi geldiği söyleniyor. Kendi köyümüzden içenler rahatladıklarını söylüyor. Buraya Eskişehir’den, Kütahya’dan, Ankara’dan gelenler var. Arayan çok kişi var. Uzak yerlerden arayan insanlar var. Onlara yolu tarif ediyoruz. Sıvı içerdiği için kargoyla gönderemiyoruz ama buraya gelerek isteyenler istediği kadar doldurabilir. Hafta sonu çok kalabalık olduğu için bazen sıra oluyor. Herkes Kestelek Mahallesi sınırları içerisinde Kara Osman Çeşmesi’nden akan şifalı suyu kullanabilir” şeklinde konuştu.