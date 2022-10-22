(Özel) Bursa'da 16 gönüllü, kurdukları barınakta 300 sokak hayvanına bakıyor

Bursa’da bir grup gönüllü, sokak hayvanlarının daha sağlıklı beslenebilmesi için kendi imkanlarıyla 300 hayvanın bulunduğu barınak kurdu. Kış için hazırlık yapan gönüllüler, 800’den fazla sahipsiz köpeğin hem dışarıda başıboş gezmesini engellemek, hem de hayvanların zarar görmesini önlemeyi hedefliyor.

Bursa’nın Gölyazı İlçesinde bir grup gönüllü vatandaş sokak hayvanları için bir araya geldi. Toplam 16 kişiden oluşan hayvanseverler, kışın sahipsiz hayvanların başıboş gezmesini engellemek aynı zamanda sağlıklı beslenmelerini sağlamak maksadıyla 300 hayvan için barınak kurdu. Bulundukları Gölyazı Mahallesindeki neredeyse bütün sokak köpeklerinin bakımını üstlenen gönüllüler farklı bölgelerden gelen köpeklerle birlikte toplamda 800 hayvana bakmayı hedefliyor.

16 yıldır sokak hayvanları için gönüllü çalışan Timur Yılmaz,” Bulunduğumuz noktada yaklaşık 300’ün üzerinde hayvan var. Farklı 9 noktada 800 üzerinde sokak hayvanına bakıyoruz. Burada biz gönüllüler olarak elimizden geldiğince bu hayvanlara sahip çıkmak istiyoruz. 16 yıldır bu işi yapıyorum. Onların yalnız ve başıboş kalmasına izin veremeyiz. Umarım bir gün hak ettikleri hayatı sürdürürler” dedi.

“Yardımseverlerden destek bekliyoruz

Hayvanseverlerden destek bekleyen Yılmaz, “Buradaki hayvanların bağışıklığı korumamız için yemek artıklarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bazı zamanlar burada 20 kişi civarında toplanıyoruz. Hafta sonları bazı arkadaşlarımız destek vermek maksadı ile burada yardım ediyor. Kendim ise haftanın 6 günü burada onları yalnız bırakmıyorum. Burada kış sert geçtiği için barınak kuruyoruz. Aynı zaman turizm bölgesi olduğu için bu hayvanların sokakta başıboş gezmesinin önüne geçmeye çalıyoruz. Bu masum canlar için yardımseverlerden destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.