(Özel) Bursa'da 500 milyon liralık arazi vurgunu iddiası

Bursa’da bakan ve ünlü işadamlarının ismini kullanıp kendilerini emlakçı olarak tanıtan bir gurubun 500 milyon liralık arazi vurgunu yaptığı iddia edildi. Zanlıların, lüks araçlarla gezdirip, lüks otelde konaklattıkları köylülerin ev ve arazilerine çöktükleri iddia edildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaklaşık 80 kişiyi kandıran çetenin köylülerin mallarını kendi üzerlerine geçirdiği bu yolla 500 milyon lira değerinde ev ve araziye çöktüğü iddia edildi.

iddiaya göre, 15 kişiden oluşan şüpheli bir grup kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, farklı farklı köylerden arsa veya ev sahibi olan yaşlı insanları buldu. Birbiriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler, farklı köylerden tespit ettikleri yaşlı insanlara kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, lüks marka otomobiller ile gezdirip lüks yerlerde konaklattı. Yaklaşık 80 kişiyi, “Arsanı veya konutunu bize ver, para hazır” diyerek güven sağlayan çete üyeleri, noterde atılan imzaların sonrasında, kayıplara karıştı. Dolandırılan 80 kişiden yaklaşık 500 milyon lira vurgun yapan sahte emlakçılar, kandırarak aldıkları arazi ve evleri ise kısa sürede 3. kişilerin üzerine satışlarını yaparak ellerinden çıkardılar.

Kendilerine ulaşmaya çalışan kişilere ise tehdit yoluyla gözdağı veren çete üyeleri birçok insanı evinden ederken, Çete üyelerinden bazılarının 2012 yılında yapılan Çekirge operasyonunda yakalandığı 63 sene ile yargılanıp serbest kaldığı öğrenildi. Mağdur aileler kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

"60 yıl ceza alan şahıs beni dolandırdı"

14 milyon liralık arazisini kaybeden İbrahim Kıran, "Engin Elgün isimli şahıs geldi. Cadde üzerinde satılık yer arıyoruz, satar mısın’ dedi. Ben de "olmaz" dedim. Ama adamlar bir türlü beni bırakmadı. Sürekli gelip gittiler. Bana ‘Ben Kadir Topbaş’ın yeğeniyim’ dedi. ‘Çok güzel yatırımcılar var’ dedi. ’İstediğin parayı verirler’ diyerek beni kandırdı. Ercan Özdemir adlı şahıs geldi. O da ‘İstanbul’da işadamı V.K.’nin yeğeniyim ben’ dedi. ‘Biz buraya buzhane yapacağız’ dedi. Lüks araçlarla geldiler ve konuşmalarıyla beni kandırdılar. Satış olduktan sonra paramı da vermediler. 14 milyon 500 bin lira değeri vardı. Satıştan sonra beni tehdit etmeye başladılar. Bunlar 4 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmışlar. Çekirge operasyonuyla yakalanmışlar. 51 kişiyi dolandırmış Ercan Özdemir isimli şahıs 60 yıl ceza almış. Dosyası hâlen yargıtayda. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Dolandırıcıların kendilerini iş adamı olarak tanıttıklarını iddia eden Evren Öztürk, "Bunların komple şebeke olduğunu düşünüyoruz. Engin Elgün isimli şahıs "emlakçıyım" diyerek bizleri dolandırıyor. Köy köy dolaşarak kendilerine kurban arıyorlar. Önce güven kazanıyorlar, daha sonra dolandırıyorlar. ‘Bizim Ankara’da elimiz kolumuz uzun’ diye vaatler vererek kandırıyorlar. Özellikle Engin Elgün isimli şahıs ‘Ben Kadir Topbaş’ın yeğeniyim’ yalanını kullanıyor. Lüks araçlarla köylere gelip köylülerin gözlerini boyuyor. Daha sonra köylülerin arsalarını alıp Ercan Özdemir adlı şahsa havale ediyor. Avukatlarının bunları yönlendirdiğini düşünüyorum. Bu şahıslar da yasalar çerçevesinde hareket ederek milleti dolandırıyor. Bursa’da tamamı köylüler olmak üzere yüz kişiyi dolandırmışlar. Üzerlerinde 30’ar tane yer olduğunu düşünürsek 500 milyon lira gibi dolandırıcılık söz konusu" diye konuştu.

Mağdurlar Cumhuriyet Savcılığı’na müracat ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.