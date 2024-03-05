(Özel) Bursa'da dilenci operasyonu...Polis ve zabıta birer birer topladı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik yaptığı operasyonda, dilencilik yapan şahıslar toplayarak haklarında idari işlem yaptı.

(Özel) Bursa'da dilenci operasyonu...Polis ve zabıta birer birer topladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik yaptığı operasyonda, dilencilik yapan şahıslar toplayarak haklarında idari işlem yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, il genelinde dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Sivil polisler şehrin her noktasına giderek dilencileri birer birer yakalayarak zabıtaya teslim etti. Dilenciler, Zabıta Daire Başkanlığı’na getirilerek üzerinde çıkan para, peçete ve yara bandı gibi ürünlere el konuldu. Şahıslar hakkında 977 TL idari para cezası uyguladı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.