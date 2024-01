(Özel) Bursa'da feci kaza kamerada…

TAKİP ET

Bursa’da servis otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı çevrede bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki servis otobüsü Yıldırım Belediyesinde temizlik görevlisi Emin Durmuş (53) idaresindeki motosikleti dört yol ağzında fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Durmuş otobüsün altında kalırken, yaklaşık 6 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Durmuş’un ilk yardımına çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekibi Durmuş’a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde servis otobüsünün Durmuş’un kullandığı motosiklete çarptığı ve bir süre altında sürüklediği görüldü.

Emin Durmuş’un cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi’nde toprağa verildi.

Mahalle muhtarı Mehmet Çakır, “Servis otobüsünün meydana getirdiği bir kaza. Doğu istikametinden otobüsümüz geliyor, 105.sokaktan Emin abimiz geliyor. Kör nokta zaten burası. Otobüs motoru altın alarak 5-6 metre kadar sürüklüyor. Oradan hastaneye götürüyorlar ama maalesef Emin abimizi kaybettik. Her gün gördüğümüz bir kişiydi. Belediyemizin çalışanıydı zaten. Muhtarlığımızın bulunduğu yerde kart okuma sistemi var. Her sabah ve her akşam gelip kartını basıp evine gidiyordu. Kendi halinde bir abimizdi.

Jandarma’nın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.