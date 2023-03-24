(Özel) Bursa'da içtiği kelle-paça çorba, oto hırsızını ele verdi

Bursa’da 9 tane araç hırsızlığına karışan şüphelinin bir restoranda içtiği kelle-paça çorba yakalanmasına sebep oldu.

Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde meydana gelen 9 araç hırsızlığı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerinin baş şüpheli olan araştırdığı M.T.’nin merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Caddesi’nden Elmasbahçeler Mahallesi tarafına gittiği tespit edildi.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptığı araştırmada bir restorana gelerek baş şüpheli M.T.’nin fotoğrafını gösterdi. Buradaki çalışanların şüpheliyi tanıması ve hatta içtiği çorbanın kelle-paça olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen E.A., E.Ö. ve N.Ç. isimli şahıslar da kısa süre içerisinde kıskıvrak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden M.T. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 ’si serbest bırakıldı.