(Özel) Bursa'da kadınlar hem meslek öğreniyor, hem gelir elde ediyor

Bursa’da evdeki kıyafetleri onarmak ve atıl vaziyetteki kumaşlarını değerlendirmek isteyen kadınlar, dikiş kurslarına yoğun ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi (NİLSEM) kadınların sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Fethiye, Üçevler ve Yüzüncüyıl mahallelerinde çeşitli kurslar açtı. Giyim, ev mefruşatı, deri çiçek yapımı, geleneksel nakış, çanta, dekoratif dokuma, geri dönüşüm çanta, iğne oyası, çini ve takı yapımı gibi eğitimler veren NİLSEM’in en gözde kursu ile dikiş oldu. Üç farklı noktada 10 dikiş sınıfı tamamen doldu. Kursa gelen kadınlar geleneksel dikiş yöntemlerinden, ev ve sanayi tipi makine kullanımına kadar eğitim alıyor. Evdeki artık kumaşları değerlendirmek, kendilerine farklı kıyafetler dikmek ve vakitlerini boşa harcamamak için dikiş kursunun yolunun tutan kadınlar, bir eğitim dönemi sonunda provalı kıyafet dikecek düzeye geliyor. Bazı kadın ise ürettikleri ürünleri satarak kendilerine küçük de olsa gelir sağlama imkanı bulunuyor.

Giyim-Dikiş Öğretmeni Nermin Yiğit, kadınlarla kıyafetler diktiklerini belirterek, “Elbise, bluz, etek, abiye gibi şeyler dikmeyi öğreniyorlar. Temelden başlayıp, bunları devam ettiriyoruz. Ayrıca tadilata yönelik değişim süreçlerini de göstermekteyiz. Aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Eldeki ürünler de değerlendiriliyor. Kurslarımız ekim ayında başlıyor, haziran- temmuz aylarına kadar devam ediyor. Ev ve sanayi tipi makineler de kullanıyoruz” dedi.

Drapaj, (Üç boyutlu olarak giysi tasarlama ya da kalıp çıkarma) tekniğini bu yıl göstermeye başladıklarını anlatan Yiğit, “Bu teknik ile öğrenci kalıpsız, kıyafet uyarlamasını ve kağıttan tasarımlar yaparak ürün elde etmeyi sağlayacak. Kursiyerlerimizin ellerinde kumaşlar varsa etnik kıyafetler yapıyorlar. Modele göre kumaş aldığımız da oluyor ama elimizde kumaşlar varsa ona göre modeller uyarlıyoruz” diye konuştu.

Kursiyer Aysun Özdemir, emekli memur olduğunu ve geçen yıl NİLSEM’de dikiş kursuna başladığını vurgulayarak, “Çok keyifli güzel bir kurs oldu. Ürettiğimizi giymenin keyfini yaşadık. Böylece ekonomimize katkımız olurken, evde bulunan boş kumaşlarımızı değerlendirdik. Kendi tarzımıza göre, başkasından olmayan dikimler yaptık. Arkadaşlar çok uyumlular. Başta Nermin hocamız olmak üzere, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.