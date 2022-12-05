(Özel) Bursa'nın Heron'u...Kız arkadaşının kaldığı oteli böyle ateşe verdi

Bursa’da yeni tanıştığı kızın kaldığı otelde çalışanlar tarafından saklandığını düşünen şüpheli, oteli ateşe verdi. Ardından karşıda bulunan bir duvara, “Sıkıntı sandığınızdan büyük. Yok mu beni bu cehennemden kurtaran?” yazan zanlı kayıplara karıştı. Zanlının otelin giriş kısmını ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, tanıştığı kızın otelden bir gün önce ayrıldığı öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Uluyol Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç yeni tanıştığı bir kızın kendisiyle konuşmak istememesi üzerine kızın kaldığı oteli geldi. Otel çalışanları tarafından kız arkadaşının saklandığı düşünen şüpheli bir süre etrafta dolandıktan sonra elinde bulunan bir cismi otelin girişinde yakarak olay yerinden kaçtı. İçeride dumanları gören müşteri ve çalışanlar hızla otelden çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otel çalışanları tarafından söndürülen yangının başka bir yere sıçrama ihtimaline karşı içerde tedbir aldı. Polis ekipleri tahliye edilen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu esnada otel çalışanları ise birbirleriyle tartışma yaşadı. Polisin müdahalesiyle tekrar tansiyon düşerken, ortalığı karıştıran R.Ç., otelin karşısında bulunan bir duvara, “Sıkıntı sandığınızdan büyük. Yok mu beni bu cehennemden kurtaran?” yazıp altına 911’i etiketledi.

Ortalığı karıştıran şüphelinin yangın çıkarıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yeni tanıştığı kızın otelden 1 gün önce ayrıldığı öğrenildi.