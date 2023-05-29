(Özel) Çalınan motosikletini bulmak için başka motosiklet alıp hırsızların peşine düştü

Bursa’da evinin önünde kilitlediği motosikletini çaldıran vatandaş sokak sokak gezerek hırsızların peşine düştü. Dedektiflik yapan şahıs hırsızlara, “Vicdanınız varsa motoru bırakın” dedi.

Merkez, Yıldırım ilçesi Fabrika Sokakta oturan Fatih Bıçakçı, iş çıkışı geldiği evinde motosikletini apartmanın içine sokarak kapısının önüne park etti. Gece saatlerinde uyuyan Bıçakçı, sabah uyandığında motorunun yerinde olmadığı fark etti. Durumu polis ekiplerine bildiren vatandaş bununla da yetinmeyerek kendisine ihtiyaç duyduğu başka bir motosikleti borçla aldı. Bıçakçı, sokak sokak hırsızların bulunduğunu sokaklardaki güvenlik kameralarını inceledi. Bir dedektif gibi çalışan Bıçakçı, 4 hırsızın birlikte gezdiğini ve çevrede keşif yaptıklarını gördü. Görüntülerin peşine düşen mağdur adam, daha sonrasında hırsızların motosikletini çaldığını fark etti. Ara sokakların birinde direksiyonun kilidini kıran 2 hırsız kayıplara karışırken, Bıçakçı motosikletini çalan hırsızların peşine düşüp topladığı delilleri polis ekiplerine teslim etti. Hırsızlara seslenen adam, “Birazcık vicdan sahibi iseniz motosikletimi geri verin ya da müsait bir yere bırakıp bize bilgi verin. Yoksa içeride çürüyeceksiniz” dedi.

Motosikletinin bulunması için yetkililerden destek bekleyen Bıçakçı, “Sabah 5 sıralarında 4 kişilik bir hırsız ekibi apartmanın içine girip motosikletimi alıyorlar. Kilitlerini dışarıda kırdıktan sonra ara sokaktan kayıplara karışıyor. Ben bunların güvenlik kameralarına yakalandığı görüntüleri bulup emniyete teslim ettim. Şimdi çalınan motorumun borcu bitmeden yeni motorun borcunu aldım. Sırf eski motorumu bulmak için bunu yaptım. Burada çok sık hırsızlık olayları yaşanıyor. Bir ayda beş veya altı tane araç çalındı. Buradan hırsızı sesleniyorum; “Vicdan sahibi insanlar ise motorumu versinler. Bu işlerden hayır gelmez başını belaya sokmasın” diye konuştu.