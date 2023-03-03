(Özel) Çanakkale'de kırsaldaki 10 bin sokak hayvanı kısırlaştırılacak

Çanakkale İl Genel Meclisi, Türkiye’deki İl Genel Meclisleri arasında bir ilke imza atarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüyle başlattığı, ‘Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi’yle kırsaldaki 10 bin sokak hayvanı kısırlaştırılacak. Hedef ise, Çanakkale il genelinde 576 köydeki sokak hayvanlarını tamamını kısırlaştırabilmek.

Çanakkale İl Genel Meclisi, Türkiye’deki İl Genel Meclisleri arasında bir ilke imza atarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüyle birlikte ‘Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi’ başlattı. Proje çerçevesinde kırsaldaki 10 bin sokak hayvanı kısırlaştırılacak. Merkez ilçeye bağlı 52 köyde sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sağlık taraması ve kayıt altına alınması işlemleri 2 sokak hayvanları mobil kısırlaştırma aracında toplam 4 veteriner, 4 saha çalışanı tarafından gerçekleştiriliyor. Sokak hayvanı işlemleri bitirilerek iyileşme süreci tamamlandıktan sonra alındıkları yere bırakılıyor. Hedef, 576 köydeki sokak hayvanlarının tamamını kısırlaştırabilmek.

İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Genel Meclis Üyeleri AK Partili Tülay Ömercioğlu, Şener Akçay ile DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ile birlikte Işıklar Köyünde toplanma alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Sessiz canlar bizim bir yaşamımızın parçası

’Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi’nin iller bazında bir ilk olduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, “Dolayısıyla bütün illerde de bizi örnek alarak, böyle bir hareket işine girmelerini diliyoruz. Belediyeler elbette ki kıt kanaat bu işi yapmaya çalışıyorlar ama Milli Parklarla birlikte yürüttüğümüz bu proje örnek alırlar. Biraz daha fazla çabalarlar diye düşünüyoruz. Çünkü sessiz canlar bizim bir yaşamımızın parçası, onların da bundan sonraki yaşamında sağlıklı bir şekilde sürdürebilme adına biz de katkı veriyorsak ne mutlu bize diyorum. Bu arada da emeği geçen özellikle başta Sayın Valimiz, Bakanlığımız ve Milli Parklar Şube Müdürümüze, görevli arkadaşlar ve veterinerlerimize de teşekkür ediyorum. Burada aynı zamanda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Özel İdaremizin veterineri de arkadaşlara eşlik ediyor. İyi iş yaptığımızın inancındayım. Bizim kırsalda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile yaptığımız projede ilk etapta hedefimiz 10 bin sokak hayvanını kısırlaştırmak. Bu proje aynı zamanda kontrolsüz ürüyen bu manipülasyonun da önüne geçecek. Dolayısıyla geriye kalan hayvanlarımızda sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirme şansını yakalayacaklar. Bu yüzden çok önemli bir proje diye düşünüyorum. İnsan sağlığını tehdit eden bu sokak hayvanlarından, insanlarımıza geçebilecek olan hastalıklarında önüne geçmek adına, mobil kısırlaştırma aracında merkez belediye, ilçe belediyelerin ve belde belediyelerin dışında olan kırsaldaki, yol kenarlarındaki, çöplük alanlardaki ve köylerdeki sahipsiz hayvanları yakalayarak, kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Aynı zamanda yaygınlaşan kuduzla ilgili kuduz aşısı yapılmakta, akabinde kulak küpesi takılıyor, çip işlem yapılıyor” dedi.

Hedef, 576 köydeki sokak hayvanlarını kısırlaştırabilmek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ise, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğümüz olarak hazırladığımız projemizi Çanakkale il Özel idaremiz Genel Sekreterliğimizle birlikte olgunlaştırdık. Çanakkale Valimiz Sayın İlhan Aktaş’ın yüksek destekleri ile beraber de hayata geçirdik. Bu maksatla buradayız. Projemizin en önemli özelliği kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarına yerinde kısırlaştırılması projesi, bu çalışmada köylerden topladığımız hayvanlarımızı kimliklendirme işlemlerini yapıyoruz, mikro çiplerini takıyoruz. Kuduz aşıları vuruluyor, iç-dış parazit tedavileri yapıldıktan sonra kısırlaştırmaları yapılıp, kulak küpeleri de takılıyor ve alındıkları sokaklara, caddelere, köylere hayvanlarımızı tekrar geri sağlıyoruz. Hedefimiz bu proje çerçevesinde Çanakkale ili içerisindeki ilçelerimize bağlı 576 köyümüzdeki sokak hayvanlarını tamamını kısırlaştırabilmek” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çanakkale Şubesi tarafından Çanakkale’de hayat geçirilen ‘Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Projesi’ hakkında açıklamalarda bulundu. Belediyelerin mücavir alanı dışında uygulanan projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Turan, “Bizler hayvan sevgisine sahip, hayvanları koruyan bir anlayışa sahibiz. Bununla birlikte şehrimizdeki sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınması son derece önemli. İl Özel İdaremiz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün projesiyle şehrimizde, ormanda, köylerde, yol kenarlarında bulunan sahipsiz köpeklerin 3 mobil araçla, yoğun bir şekilde aşıları yapılıyor, diş parazitleri temizleniyor, küpeleri takılıyor ve kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi adına kısırlaştırmaları sağlanıyor. Böylelikle hem can dostlarımız korunuyor hem de bulaşıcı hastalık yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte projede emeği geçen İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Özel İdaremize, İl Genel Meclisi Üyelerimize, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’müze, Çanakkale Şube Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.