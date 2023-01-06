(Özel) Çanakkale'de su krizi kapıda...Kısıtlama gelebilir

Çanakkale’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı’nda su seviyesi 23 milyon metreküpe kadar düştü. Yağış olmaması ve kuraklığın devam etmesi halinde içme ve kullanma suyunda kısıtlamalar yaşanabilir. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, “Atikhisar Barajı Çanakkale kentinin tek içme ve kullanma suyu kaynağı. Şuandaki rezervimiz 23 milyon metreküp, doluluk oranımız yüzde 42,5. Kent ihtiyacı için çok büyük bir risk olmamakla birlikte önümüzdeki dönemin kurak geçmesi halinde 2020 yılında aldığımız önlemler gibi bir takım önlemler almak zorunda kalabiliriz” dedi.

Çanakkale’de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azalmaya başladı. Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı’ndaki su miktarı 23 milyon metreküpe düştüğü belirtildi. Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Atikhisar Barajı’nda su miktarının iyice azalması üzerine kısıtlamalar yaşanabilir. Çanakkale Belediyesi yetkilileri ise içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları uyarıda bulundu.

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Atikhisar Barajı’nın kent için hayati öneme sahip olduğunu belirterek,"Atikhisar Barajı Çanakkale kentinin tek içme ve kullanma suyu kaynağı. Şuandaki rezervimiz 23 milyon metreküp, doluluk oranımız yüzde 42,5. Kent ihtiyacı için çok büyük bir risk olmamakla birlikte önümüzdeki dönemin kurak geçmesi halinde 2020 yılında aldığımız önlemler gibi bir takım önlemler almak zorunda kalabiliriz. Ama Atikhisar Barajı aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılan bir baraj. Dolayısıyla eğer yağış düşmemesi halinde tarımsal üretim açısından da bir risk şuanda görülüyor. Çünkü kent ihtiyacı öncelikli olarak karşılanacağı için. Tarımsal sulamada su verilemeyeceğinden dolayı burada bir ekonomik kayıp olması söz konusu. Ancak aldığımız meterelojik verilere göre de 10 Ocak tarihinden sonra yağışlı bir döneme gireceğin öngörüyor uzmanlar, umutla bekliyoruz” dedi.

Çanakkale’de, 2020 yılında ciddi bir kuraklık yaşadıklarını da hatırlatan Başkan Yardımcısı irfan Mutluay, “Su seviyemiz o zamanlar ciddi anlamda azalmış, yüzde 22’ler seviyesine düşmüştü. Belediye Encümeni kararıyla da bir takım önlemler aldık. Aldığımız önlemler oto yıkamalarda kısıtlamalara gittik ve burada her ay belirli bir tonajın üzerinde su kullanımına izin vermedik. Kentlilerimize sürekli uyarılarda bulunduk. Özellikle merdiven yıkamaları, işyeri önleri yıkamaları, bahçe sulamalarının azaltılması ya da sulama yapılmaması, kısıtlı uygulanması gibi yine benzer önlemler almak zorunda kalabiliriz. Ama dilerim bunların hiçbirini yaşamayız. Yağışlı dönemle birlikte barajımız dolar ve gerek kent halkına gerekse tarımsal üretime hizmet verir” diye konuştu.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Mutluay, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık iklim değişikliği ve iklim krizine bağlı kuraklığı daha sık periyotlarla yaşamaya başladık. Onun için vatandaşlarımız suyun en değerli materyal olduğunu lütfen anlasınlar ve suyu mümkünse tasarruflu kullanmaya çalışsınlar. Buradan tarımsal anlamda suyu kullanan üreticilerimize mutlaka basınçlı sulama sistemlerini damlama ve yağmurlama gibi sistemleri devreye soksunlar, kullansınlar. Yüzey sulamaları terk etsinler. Diğer bir önerimde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne olacak. Bu iletim hatlarını barajların, gerek Bayramiç Barajı gerek Çanakkale Barajı gibi iletim hatlarının artık acilen kapalıya dönüşmesi gerekiyor. Sızma, buharlaşma ve tahliyeden kaynaklı kayıpların kaldırılması için kapalı sisteme acilen dönüştürülmesi gerekiyor.”

2020 yılında kısıtlamalar yaşanmıştı

Çanakkale’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı’nda 2020 yılında 12 milyon metreküp su kalmıştı. 3 yıl önce yaşanan kuraklık nedeniyle barajda su miktarının iyice azalması üzerine harekete geçen Çanakkale Belediyesi, şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla araç, halı ve kilim yıkanmasını yasaklarken, sanayi tesislerinde kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, bahçe sulamalarının da mümkünse kuyu suyu kullanılarak ve damlama sistemi ile yapılması kararı almıştı.