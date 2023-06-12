(Özel) Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazının hasadına başlandı

Çanakkale’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı. Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan ’Lapseki devi’ cinsi kirazları tüketiciyle buluşturan üreticiler, bir yandan da Lapseki Belediyesi’nin kiraz yarışmasına katılmak için ağaçlardaki ürünlerini gözü gibi koruyor. Üretici Cihat Gündüz, ağaçlarda olgunlaşan Lapseki devlerini toplamaya başladıkları kirazın halde kilosu 80 ile 100 lira, piyasada 100 lira, manavlarda ise 150 ile 200 lira arasında satıldığını belirtti.

Kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Lapsekili üreticiler, bir süredir kiraz hasadına devam ediyor. Her gün toplanan kirazlar İstanbul’a hallere gönderiliyor. Lapseki’nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Son günlerde ise çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri olan ’Lapseki devi’ cinsi kirazlar toplanmaya başladı.

Kiraz üreticisi Cihat Gündüz, çay bardağına girmeyen kirazın hasadına başladıklarını belirterek, "Lapseki devi dediğimiz kirazımız bardağa girmeyecek seviyeye geldi. Hatta bazı ağaçlardan yarım yada birer kilo çıkıyor. Bu kirazların hepsi bardağa girmiyor değil ama bu kirazların en küçüğü 1 lira büyüklüğünde. İstanbul piyasasında ciddi değer buluyor. İhracata uyumlu değil, çünkü narin bir kiraz. İnce kabuklu, çok iri, çok tatlı bir kiraz. Manavlarda 150 ile 200 lira arasında satılıyor. İriliği, tatlılığı ve aromasıyla güzel bir tat veriyor. Tam zamanında oluyor. Piyasası da güzel. 1915 Çanakkale Köprüsü büyük bir avantaj oldu. Köprünün nakliyeciye ve meyveciye büyük bir getirisi var. Bir hafta, 10 gün sonra Lapseki kiraz yarışmamız olacak. Yine iddialıyız. İnşallah biz kazanırız” dedi.

Üretici Cihat Gündüz şu anda ağaçlarda olgunlaşan Lapseki devlerini toplamaya başladıkları kirazın halde 80 ile 100 lira, piyasada 100 lira, manavlarda ise kilosu 150 ile 200 lira arasında satıldığını belirtti.

Öte yandan, Lapseki Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kiraz yarışmasına katılacak üreticiler, ağaçlarda daha da büyümesi için beklettikleri kirazları yakından takip ediyor.