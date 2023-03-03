(ÖZEL) Çiftler 03.03.2023'de 'Evet' dedi

Nikah tarihlerini 03.03.2023 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarih yapmak isteyen çiftler, Bilecik’te evlendirme salonunda yoğunluk oluşturdu.

Kentte nikahlarının 3 Mart 2023`de olmasını isteyen çiftler, başvurularının ardından nikah masasına oturdu. Bilecik Belediyesine bu tarihte nikahlarını kıydırmak isteyen 5 çiftin nikahlarını Bilecik Belediyesi Evlendirme Memuru Rahim Kök tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde kıyıldı.

"Bizler içinde yoğun tempo devam eden bir gün"

Bilecik Belediyesi Evlendirme Memuru Rahim Kök, bugünün tarihinin özel olduğu için çiftlerin bu tarihi seçtiğini anlatarak, "03.03.2023 bugün çiftlerimiz için anlamlı bir gün bizler içinde yoğun tempo devam eden bir gün. Şu an için 4 nikâhımızı kıydık devam eden nikahlarımız var çiftlerimiz de heyecanlılar. Evlenen çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyoruz efendim" dedi.

"Ömrümüzde geçirdiğimiz en güzel tarih bu olsun dedik"

Çiftlerden Hasan Mert Turan yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. 03.03.2023. Ömrümüzde geçirdiğimiz en güzel tarih bu olsun dedik. Bir ömür boyu mutluluk diliyoruz kendimiz için. Şunu da unutmadık. Deprem oldu, çok zor günler geçirdik ülke olarak. Ama hayat devam ediyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Diğer bir çiftlerden Osman Arda ise, "03.03.2023 tarihinde evlenmiş bulunmaktayız. Biz bugün şans getirdiğini düşündüğümüz için ve unutmamak için evlendik" dedi.