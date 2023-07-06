Özel çocuğun rampa isteği geri çevrilmedi

İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Ali Çetin'in talebi üzerine oturduğu evin girişine engelli rampası yaptı.

Özel çocuğun rampa isteği geri çevrilmedi
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İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi’nde yaşayan 5 yaşındaki Ali Çetin’in talebi üzerine oturduğu evin girişine engelli rampası yaptı.

Malta Mahallesi Armağan Sokak’ta ikamet eden 5 yaşındaki Ali Çetin’in annesi Demet Çetin, İzmit Belediyesi’nden bina girişine engelli rampası yapılması için talepte bulundu. İzmit Belediyesi de kısa sürede engelli rampasının yapımını tamamladı. Anne Demet Çetin ve 5 yaşındaki oğlu Ali Çetin bina girişinde tamamlanan engelli rampasından dolayı büyük mutluluk yaşadı. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, anne Demet Çetin ve 5 yaşındaki oğlu Ali Çetin’i evlerinde ziyaret ederek oyuncak hediye etti. Anne Demet Çetin, oğlunun eve daha rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacak engelli rampasından dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti.