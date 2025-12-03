Özel çocuk annesi öğretmenden özel öğrencilerine büyük jest

Bursa’da özel eğitim öğretmeni Ümmühan Keyif Koç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde öğrencileri için 80’ler konseptli renkli bir parti düzenledi. Down sendromlu, otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrenciler, Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Özel eğitim öğretmeni Ümmühan Keyif Koç, özel gereksinimli öğrencilerinin moral ve motivasyonunu artırmak için her yıl farklı bir konseptle etkinlik hazırladığını belirterek, bu yıl 80’ler temasında bir program yaptığını söyledi. Öğrenciler, aileleriyle birlikte katıldıkları etkinlikte kostümler giyip oyunlar oynadı, hazırlanan dekorlarda fotoğraf çekildi. İkramlar, hediyeler ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı programda öğrenciler doyasıya eğlendi.

"Ben de özel çocuk annesiyim"

Kendisinin de özel çocuk annesi olduğunu ifade eden Ümmühan Keyif Koç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarıma güzel bir program hazırladım. Partimizin konsepti 80’ler. Gördüğünüz gibi bütün öğrencilerim 80’ler gibi kostümler giyindiler. İkramlarımız var, hediyelerimiz var, eğlencelerimiz var. Eskiye, 80’lere dair ait bütün o dönemin televizyonlarını koyduk. Çocuklar onlarla birlikte resimler çekeceğiz, eğleneceğiz. Güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Her sene bir konseptle 3 Aralık Down Sendromlular Günü’nü kutluyorum ya da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hangisine uygunsa evlatlarımız, çocuklarımız ile beraber yapıyoruz bu programı. Bunlar benim kendi öğrencilerim. Hepsinin okulları ayrı ayrı yerlerde, çünkü yaşları aynı değil. Kimi 2. sınıf, kimi 3. sınıf öğrencisi, liseye giden öğrencilerimiz var. Her düzeyde öğrencilerimiz var. Anneleriyle birlikte geldi herkes. Veliler çok mutlu oluyorlar. Şöyle söyleyeyim, bu programı yapmaktaki asıl amacım, benim de özel gereksinimli bir çocuğum var. Yani burada hem çocuklar eğleniyor hem anneler eğleniyor. Aslında biz biraz kendimizi şarj etmek için güzel oluyor. Velilerimden de güzel, olumlu tepkiler alıyorum" şeklinde konuştu.