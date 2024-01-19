Özel çocuklar için kısa bir ara
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin SGM kurslarında eğitim gören özel öğrenciler, duygu dolu programla uzman eğitmenlerden karnelerini alarak ara tatile girdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SGM kurslarında eğitim gören özel öğrenciler, duygu dolu programla uzman eğitmenlerden karnelerini alarak ara tatile girdi.
Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) özel öğrencilerin duygu dolu anlar yaşadığı karne töreni yapıldı. Engelsiz Hobi Kursları’nda eğitim gören engelli öğrenciler, ilk dönemlerini tamamladı. SGM’de bulunan salonda karne takdimi için güzel bir karşılama hazırlayan uzman eğitmenler, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim etti.