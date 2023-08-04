Özel çocuklara atlı terapi eğitimi

Dilovası’nda bulunan özel çocuklara hayata katılmalarını sağlamak amacıyla atlı terapi eğitimi verildi. Etkinliğe katılan minikler eğlenceli anlar yaşadı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir öncülüğünde, özel gereksinimli çocukların toplumsal hayata katılımını artırmak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarını sağlamak için başlatılan “Engelsiz Yaşam Projesi” çeşitli sosyal etkinlikler ile devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Tuzla Marina’da bulunan Viasea Akvaryum, Aslan Park ve Tema Park’a götürülen Dilovası’nın özel çocukları, şimdi de at binme eğitimi ve oyun parkı aktiviteleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Hem eğendiler hem de öğrendiler

"Engelsiz Yaşam Projesi" ile Dilovası’nda ki özel çocukların ve bireylerin topluma kazandırılması için önemli projelere imza attıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Özel bireylerimizin sosyal yaşama daha fazla dahil etmek ve topluma kazandırmak için başlattığımız ’Engelsiz Yaşam Projesi’ ile onların toplumsal hayata katılmalarını sağlamak istiyoruz. Projelerimizle bir yandan eğitim imkanı sağlarken, diğer yandan da eğlenmelerini istiyoruz. Şu ana kadar hem özel bireylerimizden hem de ailelerinden çok güzel dönüşler aldık" dedi.