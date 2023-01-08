Özel çocuklara çok özel kutlama

Kocaeli’de özel çocuklar, kendileri için düzenlenen ortak doğum günü programında buluştu. Çeşitli yaş gruplarından 100’ü aşkın çocuğun katıldığı doğum günü programında eğlenceli anlar yaşandı. Dans eden, oyunlar oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bulunan özel çocuklar için ortak doğum günü etkinliği düzenledi. Ortak doğum günü programına çocuklar ve aileleri, okulda çalışan öğretmen ve diğer personeller ile Büyükşehir yetkilileri katıldı. Okulun yanında yer alan kapalı spor salonunda yapılan organizasyonda bando ve palyaçolar eşliğinde pasta kesildi. Çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynanırken, pamuk şeker ve mısır ikramı da yapıldı. Çocuklara forma hediye edildi, yaş gruplarına göre de oyuncak verildi.