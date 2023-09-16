Özel çocuklara çok özel ziyaret

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Sırameşeler Çocuk Evlerindeki çocukları ziyaret etti.

Bursa’ya yeni atanan Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş sosyal sorumluluk ziyaretlerine hızlı başladı. Bursa’ya gelir gelmez Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret eden Demirtaş buradaki özel çocuklarla bir gününü geçirip yakından ilgilendi. Çocukların ve kurumun herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını da soran Demirtaş Bursa’da olduğu sürece geleceğin teminatı çocukların yanında olacaklarını söyledi.