Özel çocuklara özel spor etkinliği

Gürsu Belediyesi, Gürsu İlçe Spor Müdürlüğü ile beraber ortaklaşa hazırladığı yeni proje ile Gürsu’nun özel eğitim alan çocuklarına, spor etkinlikleri yaptıracak. Özel eğitim alan çocuklar gönüllerince spor aktivitesi yapabilecek.

Gürsu Belediyesi ilçedeki özel eğitim alan çocuklara yönelik hazırladığı yeni spor etkinliği ile spor ile buluşmayan çocuk bırakmayacak. Gürsu Belediyesi ilçedeki çocukları spor ile buluşturup şampiyonalar çıkarırken, özel eğitim alan ve hafif düzeyde öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için de yepyeni bir proje hazırladı. Gürsu İlçe Spor Müdürlüğü ile beraber hazırlanan proje çerçevesinde 6-18 yaş grubu arasındaki çocuklar spor aktiviteleri ve etkinlikleri ile buluşturulacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçede spor ile buluşmayan tek bir çocuk bırakmamaya kararlıyız. Bu yüzden özel eğitim alan çocuklarımıza özgü yeni bir proje daha hazırladık. İlçe Spor Müdürlüğü ile beraber çocuklarımızı spor aktiviteleri ile buluşturacağız" dedi. Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvurulardan sonra spor aktivite ve etkinlikleri netleşmiş olacak.