(ÖZEL) Çocukluktan meraklı olduğu bu zanaata emekli olunca başladı

Bilecik’te emekli olduktan sonra kendini ahşap sanatına adayan Zeki Çolak’ın yaptığı ürünleri sergilediği yer adeta müze gibi.

Emekli sınıf ve biyoloji öğretmeni Zeki Çolak, merakla başladığı ahşap oyma ve yakma hat ustalığını geliştirerek, yaptığı eserleri atölyesinde sergiliyor. Çolak, çocukluğunda küçük çakısı ile ağaçlara şekil vermeye başlarken, emekliye ayrıldıktan sonra hem ahşap oyma hem de yakma hat ustalığını ileriye taşıyarak, eserlerini belediyenin 50 metrekarelik atölyesinde halkın beğenisine sunuyor. Çeşitli aletlerle oymacılığı sürdüren, 10 yıldır şeklini çizip oymasını yapan Çolak, özellikle bölgede bulunan ceviz ve dut ağaçları üzerinde çalışıyor. Tek kişisel sergisini 2008 yılında Eskişehir’de açan Çolak, 2016’da emekli olduktan sonra hayalinde olan atölye kurarak, hedefini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyor.

"Emekli olunca küçük bir atölyede bu işlere devam etmeye karar verdim"

Kendisinin marangozluk merakının çocukluğumdan geldiğini anlatan Çolak, "Küçükken bir tane küçük çakım vardı ve bununla oyuncak tahta tabanca yapmaya başladım. Tahta tabancanın her şeyini yapardım ama tetiğin etrafındaki dairesini yaparken hep kırılırdı ve ben de çok kızardım. Ama hemen pes etmez ikincisine başlardım. Daha sonra Öğretmen oldum Türkiye’nin değişik bölgelerinde görev yaptım. Emekli olunca küçük bir atölyede bu işlere devam etmeye karar verdim. İlçemizin güzel insanlarına nasıl faydalı olurum, güzel kültürümüzü nasıl yaşatırım diyerek işe koyuldum. Tek amacımız insanlarımıza doğal ürünler yapmaya devam edeceğim" dedi.