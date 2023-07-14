(Özel) Çöl sıcaklarında klimalı pazar büyük ilgi görüyor

Balıkesir il genelinde çöl sıcakları ile birlikte mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilerken; Havran ilçesinde kurulan Cuma Pazar’ı iklimlendirme sistemi ile serin bir ortamda vatandaşlara hizmet veriyor.

Balıkesir’in Edremit körfezinde sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkarken vatandaşlar evlerinde oturmayı tercih ediyor. Havran ilçesinde ise kapalı pazar yerine kurulan iklimlendirme sistemi ile vatandaşlara serin bir ortamda pazar alış verişi yapmak imkanı sunuluyor. Yapılan sistem ile mevcut sıcaklık 10 derece kadar aşağıya düşürülebiliyor. Vatandaşlar serin bir ortamda pazar yaparken, esnafta sıcaklıkların sebze ve meyvelere bu sistem sayesinde zarar vermediğini ifade ediyorlar.

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer göreve geldikleri günlerde planlamaya başladıkları bu sistemi Havran Belediyesi desteği ile pazar yerine kazandırdıklarını ifade etti. Vatandaşların bu çöl sıcaklarında hep pazar alışverişi yaptıklarını hemde serinlediklerini iade eden Hançer tüm bölge halkını ucuz ve serin Havran Pazarı’na alışveriş yapmaya davet etti.