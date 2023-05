(Özel) Dehşet anları kamerada: Müşterileri rahatsız edip para isteyen genci önce dövdü, sonra vurdu

TAKİP ET

Şişli’de madde bağımlısı genç girdiği kitabevinde müşterileri rahatsız edip para isteyince, iş yeri sahibiyle aralarında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Olay yerinden ayrılıp bir süre sonra geri gelen genci tekrar gören iş yeri sahibi silahını çıkarıp onu vurdu. Kavga ve silahlı saldırı kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Cemil Y. (35), cadde üzerinde bulunan bir kitabevine gelmeye başladı. Burada müşterileri rahatsız ettiği iddia edilen genç, iş yeri sahibi Vedat C.’den (55) de para istemeye başladı. Vedat C.’nin şahsı kovması üzerine ikili arasında kavga çıktı. İş yerinden dışarıya taşan kavgada, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga anları kameralara anbean yansırken, Cemil Y. olay yerinden uzaklaştı.

Kitabevine geri gelince bacağından vurdu

Olaydan bir süre sonra Cemil Y. tekrardan kitabevine gelince Vedat C. ile aralarında tartışma çıktı. Küfürleşmenin yaşanması üzerine Vedat C. silahını çekerek Cemil Y.’yi bacağından vurdu. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralanan genç ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Vedat C., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“Argo kelimeler kullandı, silahını çıkartıp ateş etti”

Olayla ilgili konuşan Kazım Apak, "Arkadaşın, dükkana karşı argo kelimeler kullandığını gördük. Burada biz dururken şahit olduk. Kitapçıdan da, yan dükkandaki esnaflardan bir tanesinin silahı çıkartıp ateş ettiğini gördük. Zaten sonra anında polis olaya intikal etti. 30 yaşlarındaydı. Ayağından vurdu, sol diz kapağının oradan" dedi.

Saldırgan kitabevi sahibi serbest kaldı

Öte yandan, hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İfadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Vedat C. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.