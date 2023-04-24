Özel'den muhtar ziyaretleri
MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özel, 14 Mayıs seçimlerinde destek arayışları muhtar ziyaretleriyle sürdürdü.
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özel, MHP Silivri İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Arcan, İlçe Başkan Yardımcısı Deniz Edis ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarlığı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı ve Fatih Mahallesi Muhtarlığını ziyarette bulundu.
Özel, ziyaretlerde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili seçimlerinde de MHP'ye destek çağrısında bulundu.