Özel'den muhtar ziyaretleri

MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özel, 14 Mayıs seçimlerinde destek arayışları muhtar ziyaretleriyle sürdürdü.

Özel'den muhtar ziyaretleri
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özel, MHP Silivri İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Arcan, İlçe Başkan Yardımcısı Deniz Edis ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarlığı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı ve Fatih Mahallesi Muhtarlığını ziyarette bulundu.
Özel, ziyaretlerde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili seçimlerinde de MHP'ye destek çağrısında bulundu.

Özel'den muhtar ziyaretleri
Özel'den muhtar ziyaretleri