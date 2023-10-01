(Özel) Depremzedelere yuva olan yurtlara öğrenciler yerleşmeye başladı

Bursa’da bulunan 7’si kız, 3’ü erkek ve 2’si karma olmak üzere toplam 12 yurda öğrenciler yerleşmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremde, 2 bin 300 aileye kucak açan yurtlarda, şimdilerde ise öğrencilerin yerleşme telaşı yaşanıyor.

Bursa’daki 12 yurt, 6 Şubat’ta yaşanan yüzyılın felaketinde depremzede ailelere sıcak yuva olmuştu. Geçici olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilen 2 bin 300 aile, 31 Temmuz tarihine kadar misafir oldu. Barınma problemi çözülen depremzedeler yeni yuvalarına yerleşirken, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrenciler yurtlarına gelmeye başladı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 7’si kız, 3’ü erkek ve 2’si karma olmak üzere toplam 12 yurda öğrenciler yerleşmeye başladı. 9 bin 18’i kız 6 bin 224’ü erkek olmak üzere toplam 15 bin 242 öğrenci KYK yurtlarına yerleşmenin heyecanını yaşadı.

“Öğrenciler olarak memnuniyet duyduk”

Bursa Teknik Üniversitesi endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammet Kahraman, “Bu yurtta 3. yılım. Yurdumuzdan memnunuz. Yurdumuz geçtiğimiz dönem depremzedelere yuva oldu, ben de bir depremzedeyim. Depremzedeleri burada ağırlamaktan hem ben hem de diğer öğrenci arkadaşlarım büyük bir memnuniyet duyduk. Şu anda tekrardan öğrencilere açıldığı için yurt yönetimine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni gelen öğrenci arkadaşlarımıza kayıt işlemlerinde yardımcı oluyoruz”

Uludağ Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi 4. sınıf öğrencisi Nevanur Ersoy ise, “Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda kalıyorum. Bu yıl son senem. Yurdumuzda gönüllü faaliyet temsilcisi olarak görev alıyorum. Yurdumuzda kalan öğrencilerimize gerçekleştirecekleri faaliyetlerde yardımcı oluyorum. Geçtiğimiz dönem depremzede ailelerimiz yurdumuza yerleştiler. Onlara konaklama imkanı verdik. Bu dönem itibariyle artık onları yeni evlerine uğurladık. Bugün yurdumuza gelen yeni öğrencilerimize kayıt için evrak işlemlerinde ve odalarına yerleşmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.