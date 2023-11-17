(Özel) Dernek diye kurdukları lokal kumarhane çıktı

Bursa'da dernek adı altında kurulan lokal kumarhane çıktı. Polis ekiplerinin baskınıyla çökertilen kumarhanede 238 bin lira nakit , 7 bin 800 dolar, çok sayıda çetele ve senet ile para sayma makinası ele geçirildi.

(Özel) Dernek diye kurdukları lokal kumarhane çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da dernek adı altında kurulan lokal kumarhane çıktı. Polis ekiplerinin baskınıyla çökertilen kumarhanede 238 bin lira nakit , 7 bin 800 dolar, çok sayıda çetele ve senet ile para sayma makinası ele geçirildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde bir plazada dernek adı altında kurduğu lokalde kumar oynatan A.T. (35), polis ekiplerinin istihbarat çalışması sonrası takibe alındı. Kumar oynatıldığı bilgisi alan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla kumar oynatılan mekana operasyon düzenledi. Operasyonda 29 kişi suç üstü yakalanırken, 238 bin Türk Lirası, 7 bin 800 dolar, 9 adet ıslak imzalı çek, 80 tane kredi verildiğine dair çetele ve para sayma makinası ile para yerine geçen pul ele geçirildi. Polis ekipleri, 29 kişiye 118 bin lira idari ceza uygularken, lokali kumarhaneye çeviren A.T. gözaltına alındı

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman