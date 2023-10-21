(Özel) Dikkat toplu taşımada sivil trafik polisi çıkabilir...

Bursa’da sivil trafik polisleri yolcu gibi bindikleri toplu ulaşım araçlarındaki kural ihlallerini ilerideki ekibe bildirdi. Whatsapp üzerinden sivil polisten gelen ihbarı değerlendiren kontrol noktasındaki resim ekipler de yolcu minibüsü şoförlerine ceza yağdırdı. Yolcu taşıyan sürücülerin kimisi cep telefonuyla konuştu, kimisi de şerit ihlali yaptı. Kemer takmayanlara da ceza yazıldı.

Bursa Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekip, her gün rastgele belirledikleri, minibüs, midibüs ve otobüslere biniyor. Günün herhangi bir saatinde yapılan denetimde toplu taşıma aracının sürücüsü güzergah boyunca sivil polislerce takibe alınıyor. Sivil trafik polisi, kural ihlallerini tespit edip whatsapp üzerinden ilerideki ekibe bildiriyor. Kontrol noktasındaki ekipler de kurallara uymayanları durduruyor.

Araç içindeki sivil polis; yolculara ve sürücüye kendisini tanıtıp yapılan hataları sayarak bir yandan da eğitim veriyor.

Bir çok şoförün telefonla konuşma ve emniyet kemeri ihlali yaptığı belirlenirken, hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe sayan şoförlere bir günde 96 bin lira trafik cezası kesildi.

Trafik uygulaması anları kameraya yansırken, bazı sürücüler cezalara itiraz etti. Ceza kesilen bazı sürücüler de ekiplerin haklı olduğunu dile getirip kurallara uyma sözü verdi.