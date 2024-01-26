(Özel) Dondurucu soğukta saatlerce bekledi, Gezeravcı'nın dolunay önünden geçişini fotoğrafladı

Bursa’da kendi başına evinin bodrumunda teleskop üreten Bursalı Şenol Şanlı, dondurucu soğukta saatlerce bekledi, kendi ürettiği teleskopla ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın içinde bulunduğu Uzay İstasyonu’nun yörüngesi Bursa’nın üzerinden geçerken dolunayla görüntüledi.

Emekli olduktan sonra gökyüzüne merak salan 57 yaşındaki Şenol Şanlı, evinin bodrumuna kurduğu atölyesinde tek başına teleskop üretti. Boş kalan zamanlarını ay ve gezegenlerin fotoğrafını çekerek değerlendiren Şanlı, en büyük hayali ilk Türk astronotu taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) dolunay önünden geçerken görüntüledi. Şanlı, 24 Ocak Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesi üzerinden geçen ISS’nin fotoğrafını çekmeyi başararak hayallerine kavuştu.

Bursa’da yaşayan 57 yaşındaki Şenol Şanlı, özel sektörden emekli olduktan sonra astronomi ve gök bilimine merak saldı. Evinin bodrum katını atölyeye çevirerek birçok araştırma yapan Şanlı, daha sonra gözlem yapabilmek için teleskop üretti. Boş zamanlarında ayın evrelerinin fotoğrafını çekerek uzaya merakı daha da artan Şanlı, daha sonra gezegenleri, yıldızları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nu fotoğraflamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesinin ardından en büyük hayalinin Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde bir Türk astronot varken fotoğraflamak olduğunu söyleyen Şanlı, 24 Ocak Çarşamba akşamı bu hayalini gerçekleştirdi. İçinde Alper Gezeravcı’yı taşıyan saatte 28 bin kilometre hızla giden Uluslararası Uzay İstasyonu’nu Bursa’nın İznik ilçesinden geçerken kendi yaptığı teleskopla dolunay ile birlikte görüntüledi.

Yarım saniyelik görüntü -1 derecede saatlerce bekledi

Gezeravcı’yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yarım saniyelik görüntüsünü yakalamak için saatler öncesinden hazırlık yapan Şanlı, “Türk astronotumuz geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitti, 14 günlük görevine başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir yörüngesi var. Bu yörünge zaman zaman Bursa’nın üzerinden geçiyor. Bu yörünge geçtiğimiz 24 Ocak’ta Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli Köyü Dikilitaş mevkiine denk geldi. O gece aynı zamanda dolunay vardı. Uluslararası Uzay İstasyonu dolunayın önünden geçiş yaptı ve içerisinde omzunda Türk bayrağı olan ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı vardı. Bu bizim için çok kıymetli bir çekimdi. Gece saat 22.30 civarlarında hava sıcaklığı -1 derecede çekimlerimizi tamamladık. Çekim için evimden 90 kilometre yol yaptım ama buna değdi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dolunay önünden geçişi bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde gerçekleşti. Çok heyecan verici bir olaydı. Bu çekim için bir ön hazırlık ve araştırma yapmamız gerekti. İnternet siteleri üzerinden geçiş hattını öğrendik. Daha sonra sahaya gidip hazırlıklarımızı yaptık, teleskopumuzu kurduk. Geçiş anını bekledik ve o bir saniyelik görüntüyü yakaladık ” şeklinde konuştu.