(ÖZEL) Esenyurt'ta 4 kişinin mahsur kaldığı yangında korku dolu anlar yaşandı

Esenyurt’ta 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Alev alev yanan dairede mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 09.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 746 sokakta bulunan üç katlı bir binada yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle binanın ikinci katı alev alev yanarken, durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Apartmanda 4 kişinin mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri kısa sürede vatandaşları kurtarırken, yangını da söndürdü. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.