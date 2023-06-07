(Özel) Ezine Gıda İhtisas OSB, 8 bin kişiye istihdam sağlayacak

Çanakkale’de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. Ezine Gıda İhtisas OSB’de 2 firma faaliyete başlarken, yılsonuna kadar yaklaşık 16 firmanın daha faaliyete geçmesi planlanıyor. 2 yıl içinde ise toplam 52 firma faaliyette geçecek.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan şehrin ekonomisinde geçmişten beri önemli yer tutan süt ve süt ürünlerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de işleneceği Ezine Gıda İhtisas OSB, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Çanakkale’de, 8 bin kişiye istihdam sağlayacak Ezine Gıda İhtisas OSB’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunan Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parsel yer alıyor. 125 milyon TL’lik yatırımla planlanan ve bin 360 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB’de 2 firma faaliyete başlarken, yılsonuna kadar yaklaşık 16 firmanın daha faaliyete geçmesi planlanıyor. 2 yıl içinde ise toplam 52 firma faaliyette geçecek.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak 52 firmaya tahsis gerçekleştirdiklerini söyledi. 36’ncı firma ile de ruhsat işlemlerini yaptıklarını kaydeden OSB Müdürü Alper Altınok, “Sahada aktif olarak 16 firmamız çalışıyor. Bunlardan iki tanesi işletme ruhsatını aldı ve üretimine başladı. Diğerleri de inşaat aşamasında çalışmaları devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi olarak 2019 yılında alt yapı çalışmalarına başladık. Yaşanan uzun süreli pandemi, bu yılda 6 Şubat depremi ve seçim atmosferinde bunlarla mücadele ede ede buralara kadar geldik. Hala daha OSB’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız da var. Çanakkale ve bölge için çalışmalarımız bu hızla devam eder. Diğer firmalarımız da üretime geçer. İnşallah Türkiye’nin 2’nci Yüzyılında, Türkiye Yüzyılında da bir seçim atlattık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Sanayi Bakanlığımızda da değişim oldu. Bakan Yardımcımız Bakan olarak görev yapacak Biz aynı hızla desteklerin süreceğine inanıyoruz. Çünkü yeni yüzyılda da üretim önemli, Organize Sanayi Bölgeleri de üretimin ana noktaları, Çanakkale’mizde bu konuda hem 1915 Çanakkale Köprüsü’yle, ulaşım anlamında yapılan tünellerle ulaşılabilir ve lojistik anlamda kilit bir noktaya geldi. Yatırımcılarımızdan bundan sonra yatırımlarını hızlandırmalarını bekliyoruz. İnşallah bütün bölge olarak da bunun etkilerini görmeye başlayacağız” dedi.

Çanakkale’de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bölgeye en önemli katkılarından bir tanesinin istihdam olacağına dikkat çeken OSB Müdürü Alper Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

“Çanakkale sanayileşme anlamında çok ileri de bir şehir değil, yeni yeni sanayileşmeye başlıyoruz. Bu alanda da ciddi anlamda Organize Sanayi Bölgesi’yle birlikte bir hem ara eleman, hem teknik eleman, hem beyaz yaka dediğimiz personellere ihtiyaç olacaktır. En büyük etkisi istihdam anlamında olacaktır. Gıda İhtisas olması bölgedeki tarım ve hayvancılığa ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Tabi bu Organize Sanayi Bölgesinin yan kolları da oluşuyor. Lojistiğinden, yan sanayisinden, ham madde üretimine kadar bölgeye tamamen ekonomisine can verecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Tabi OSB sayılarının artması da, Çanakkale’de artması da bunların hepsi bir çarpan etkisiyle inşallah çok daha ekonomik düzeyi yüksek, ticaretin daha hızlı döndüğü bir kent halini alacağız.”