(Özel) FETÖ'den hapis cezası alan eski YTSO Başkanı CHP'nin Yalova'da milletvekili adayı oldu

CHP Yalova’da milletvekili adaylarını açıkladı. Partinin birinci sıra adayı FETÖ’den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan oldu. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde görevden uzaklaştırıldığı Yalova Belediye Başkanlığından istifa eden Vefa Salman ise partisi tarafından aday gösterilmemesinin şokunu yaşadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından milletvekili adayları açıklandı. CHP Yalova’da birinci sıra adayı olarak Tahsin Becan’ı gösterdi. İkinci sırada ise aday adaylığı için İl Başkanlığı’ndan istifa eden Mehmet Gürel yer aldı. Partinin üçüncü sıra adayı da Yasemin Fazlaca oldu.

Becan örgüte yardım etmekten 9 ay 10 gün hapis cezası almıştı

YTSO Başkanlığı’ndan aday adaylığı için istifa eden Tahsin Becan, partisi tarafından birinci sıradan aday gösterildi. Becan, YTSO’nun parasının Bank Asya’ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Becan, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla tutuksuz yargılanmıştı. Becan yargılama sonucu "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan, 3 dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

Odanın parası Bank Asya’ya yatırılmıştı

Becan’a hapis cezası verilen dava soruşturması FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Bank Asya’yı kurtarma çağrısı üzerine 10 Mart 2014 tarihinde odanın hesabında bulunan 2 milyon 300 bin lirayı 32 gün, 2 milyon 200 bin liranın da 22 Aralık 2014’te 31 gün vadeyle aynı bankaya yatırılıp bir gün sonra çekilmesiyle başlamıştı.

Başkanlıktan istifa eden Salman aday gösterilmedi

Öte yandan Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra milletvekilliği aday adaylığı için başkanlıktan istifa etmişti. Salman, aday gösterilmemesiyle büyük şok yaşadı.