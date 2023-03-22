(Özel) Gazi Orhan Bey Camii, 3 yıl aradan sonra teravih namazı ile ibadete açılıyor

Bursa’nın en eski mabedi Gazi Orhan Bey Camii’nde restorasyon çalışmaları yüzde 98 tamamlandı. Hummalı bir çalışmanın yapıldığı cami, 3 yılın ardından kılınacak teravih namazıyla birlikte ibadete açılacak. 570 kişilik caminin, hatim ile kılınacak teravih namazında hınca hınç dolması bekleniyor.

Tarihi Ulucami’nin yanıbaşında Orhan Gazi tarafından 1339’da yaptırılan cami 3 yıl önce Vakıflar koordinasyonunda hayırseverler tarafından restorasyona alındı. Restorasyonda minarenin şerefeden yukarısında orijinal olmayan taşlar sökülürken, yerine aslına uygun taşlar yerleştirildi. Üzerine de ahşap kurşun külah yerleştirilen cami, koruma kurulu onayıyla 682 yıl önceki ihtişamına yeniden kazandı. Bunun yanında bahçede bulunan beton şadırvandan çevre düzenlemesine, içerisindeki halıdan duvarlarına kadar her şey titizlikle elden geçti.

Caminin restorasyon çalışmalarını yakından takip eden Gazi Orhan Bey Camii emekli İmam Hatibi Keramettin Bayındır, “Restorasyonun yüzde 98’inin tamamlandığını görüyoruz. Çarşamba günün Perşembe gününe bağlayan gece kılınacak ilk teravih namazı ile camimiz 3 yılın ardından ibadete açılacaktır. Camide A’dan Z’ye ne yapılması gerekiyorsa, içeriden bahçesine, kubbesinden şadırvanına kadar hepsi elden geçti. Sağ olsun hayırsever işadamımız tarafından bütün masraflar karşılandı. Yeni teknolojik imkanlarla da caminin güçlendirilmesi de yapıldı. Bu işin ehli olan kişiler, caminin çok iyi bir restorasyondan geçtiğini söyledi. Bizler Müslümanlar olarak buna çok sevindik” dedi.

“Hatim ile teravih namazı kılınacak”

Gazi Orhan Bey Camii’nde Ramazan aylarında teravih namazlarının hatimle kılındığını ifade eden Bayındır, “Teravih namazında bahçede namaz kılınmıyor. Sadece Cuma günleri kullanılıyor. Ramazan ayının birinci gecesi ile birlikte cami tam dolmaktadır. Çünkü hatim ile teravih namazı kılınmaktadır. Yaklaşık 570 kişiye kadar içeride vatandaş oluyor” dedi.