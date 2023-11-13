(Özel) Gece kulübünden çıktı, direksiyon başında sızdı...Polisler böyle uyandırdı

Bursa’da gece yarısı gazinodan çıktığını belirten sürücü, aracının direksiyonunda sızıp kaldı. Kentin en işlek caddesinde kaldırımda park halindeki otomobili görenler polisi arayınca, olay yerine gelen trafik ekipleri şahsı güçlükle uyandırdı. Ekipler, kaldırıma park eden sürücüye ceza yazıp, otomobili başka bir kişiye teslim ettiler.

Bursa’da gece gazinoda eğlendikten sonra aracını kaldırıma park eden ve direksiyon başında sızan 30 yaşındaki A.D.’yi gören vatandaşlar polisten yardım istedi. Altıparmak Caddesi’nde kaldırıma park edilen otomobilin direksiyonunda uyuya kalan A.D.’nin yanına gelen trafik polisleri, şahsı güçlükle uyandırdılar.

Araç içerisinde sızan A.D., karşısında ekipleri görünce araçtan indi. Ekipler, A.D.’ye aracını kaldırıma park ettiği için cezai işlem uyguladı. A.D., ehliyetli bir arkadaşını çağırarak, aracı bulunduğu yerden kaldırdı.

Şahsın alkollü otomobil kullanıp kullanmadığı tam olarak tespit edilemediği için sadece uygunsuz park işleminden dolayı ceza kesildiği öğrenildi.