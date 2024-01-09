(Özel) Gençlerin torpil eğlencesi faciaya neden oluyordu..Son anda söndürüldü

Bursa’da torpili eğlence aleti yapan 2 genç, az daha faciaya neden oluyordu. Torpil sonrası alev alan perde ev sahibinin dikkati sayesinde büyümeden söndürülürken, gençlerin torpili atma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dursun ailesi, evlerine atılan torpil yüzünden günlerdir rahat uyku uyuyamıyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları küçük olduğu öğrenilen 2 genç, ellerindeki torpilleri yakarak bir evin camından içeriye doğru attı. O sırada ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Erdem Dursun, torpilin patlamasıyla birlikte korku ve panik yaptı. Hemen sesin geldiği odaya giden Dursun, cama baktığı sırada ufak çaplı ateş görerek elleriyle söndürdü. Durumu öfkelenen ve torpil satışına bir düzenleme getirilmesini isteyen Dursun, “Ailece akşam yemeğini yerken camın önünden sesler geldiğini fark ettim. Hemen ne olduğunu anlamak için kalktığımda torpil patladı. Eşim ve çocuklarım çok korktu. Çocuklarımın bir tanesi 2 diğeri 5 yaşında, ağlamaya başladılar. Olayın şokunu atlattıktan sonra yanan perdeyi duvara vurarak söndürmeye çalıştım. Çok şükür söndü, sönmese ev komple yanabilirdi. Daha sonrasında dışarı çıktım, ama kimseyi göremedim. Güvenlik kameralarına baktık, 2 genç geliyor. Kendi aralarında eğlenmek için, gerçi böyle eğlence de olmaz. Sinekliği açarak torpili camdan içeriye atıyorlar. İleride de arkadaşları var sanırım, ses yapmamaları için sus işareti yapıyorlar. Torpil kaloriferin altına düşüyor, önünde puf var. Puf olmasa torpilin parçaları çocuklarımın yüzüne de gelebilirdi. Daha kötü şeyler olabilirdi, bu tarz eğlence anlayışı olmaması lazım" dedi.

Çocuklarım gece uyuyamadı

Yaşanan olay sonrasında çocuklarının gece uyuyamadığını belirten Erdem Dursun, “Kameradan izledim, Kıyafetlerine iyice baktım, daha sonrasında dışarı çıktım, Sağa sola baktım, aradım ama bulamadım. Yaşanan olay sonrasında çocuklarım gece korkudan uyuyamadı. Sonrasında polise haber verdim. Ekipler geldi, incelemelerini yaptı. Çocuklarım eşim ve ben hala korkuyoruz” dedi.