Özel gereksinimli bireylerin eserleri sergide yerini aldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden hizmet alan özel gereksinimli bireylerin eserleri sergilendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma ve bakım altında olan özel gereksinimli bireylerin eserleri Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği sergide yer aldı. Sergiyi gezen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, “İçimizde gurur var, heyecan var, mutluluk var. Kuruluşlarımızdan hizmet alan özel bireylerimiz ve yaşlılarımız halk eğitim merkezinin düzenlediği sergide kendi eserleriyle yerini aldı” dedi.