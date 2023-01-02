Özel gereksinimli çocuklar, mola evlerinde sosyal hayata bağlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sincan ve Anıttepe’de hizmete açtığı ’Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’, hem dezavantajlı çocukları sosyal hayata bağlıyor hem de çocukların ailelerine işlerini yapabilmeleri için zaman oluşturuyor.

"Engelsiz Başkent" hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıttepe ve Sincan’da hizmet veren ’Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’nde 3 ile 6 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocukları misafir ediyor. Mola evleri sayesinde özel gereksinimli çocuklar güvenli bir ortamda sosyalleşme imkanı bulurken, çocuklarını yalnız bırakamadığı için özel işlerine vakit ayıramayan aileler de kendilerine zaman oluşturmuş oluyor. Hizmetten 88 çocuk yararlanıyor.

Mola Evi’ne yaklaşık 8-9 aydır geldiklerini söyleyen Gamze Güvercin, "Önceleri çocuğumu sadece işim olduğunda bırakıyordum. Daha sonra çalışanların ilgisi ve güleryüzlülüğü kızıma çok güzel geldi. Sevgilerini çok güzel hissettirdiler. Kızım burayı çok seviyor. Kızım ne zaman isterse buraya gelip gönül rahatlığıyla bırakabiliyorum. Çocuğum burada mutlu zaman geçirirken, ben de içim rahat bir şekilde işimi hallediyorum. O kadar güzel ilgileniyorlar, özenli davranıyorlar ki ücretsiz olmasına çok şaşırmıştım. Bu hizmetten sık sık faydalanıyoruz" diye konuştu.