Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için mola zamanı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sincan ve Anıttepe’de hizmete açtığı ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’, hem dezavantajlı çocukları sosyal hayata bağlıyor hem de çocukların ailelerine işlerini yapabilmeleri için zaman oluşturuyor.

Anıttepe ve Sincan olmak üzere hizmete açılan ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’ 3-6 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocukları misafir etmeye devam ediyor. Mola evleri sayesinde özel gereksinimli çocuklar güvenli bir ortamda sosyalleşme imkanı bulurken, çocuklarını yalnız bırakamadığı için özel işlerine vakit ayırmayan aileleri de zaman kazanmış oluyor.

Ücretsiz mola evlerinden yararlanmak isteyen aileler, molaevleri.ankara.bel.tr adresi üzerinden veya ‘(0312) 507 10 01’ numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.

Mola evlerinden 61 üye faydalanıyor

Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Sincan ve Anıttepe olmak üzere 2 merkeze açılan mola evleri ile başkentlilere hizmet verdiklerini belirterek, merkezlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“3-6 yaş özel gereksinimli çocuklarımızı kısmi zamanlı olarak merkezlerimizde konuk etmekteyiz. Merkezlerimiz özel çocuklara uygun şekilde donatılmıştır. Uzman personellerimiz çocuklarımıza hem eğlenceli hem de öğretici oyunlar oynatıyor. Çocuklarımız keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmektedir. Üyelik sistemi ile çalışıyoruz. Şu ana kadar 61 üyeye ulaşmış durumdayız. Aileler güvenli bir şekilde merkezlerimize çocuklarını emanet edebilirler.”

Çocuklarını Mola Evlerine getiren aileler ise merkezlerin çocuklarının gelişimine katkı sağladığını kaydetti.