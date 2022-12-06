Özel gereksinimli gencin hikayesinden oluşturulan sahne duygulandırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde AKM’de başlayan Seçkin Bayramoğlu’nun ‘Nasreddin Dede’ tiyatro oyunu, ‘özel gereksinimli bir gencin’ hikayesiyle oluşturulan ilk sahnesinde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri ilk programı ile sanatseverlerin karşısına çıktı. AKM’de düzenlenen ‘Nasreddin Dede’ tiyatro oyunu, yoğun bir izleyici katılımıyla gerçekleştirildi. Sakarya Kent Tiyatrosu’nun 23 kişilik kadrosuyla yapılan tiyatro oyunu izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Özel gereksinimli bir gencin toplumda karşılaştığı sorunları konu alan oyun, izleyicileri duygulandırdı. Bu gösteriyi, yönetmenin hikayesinden esinlendiği engelli gençte salonun en ön sırasından izledi. Sahne sonunda yönetmen, hikayenin sahibi olan genç kızın yanına giderek gerçek hayattan kesitlere yer verdi. Oluşturulan senaryonun beslendiği bu hikaye izleyenlere duygusal anlar yaşattı. “Nasreddin Dede” tiyatro oyununun 21 Aralık’ta yine AKM’de izleyicisiyle buluşacağı belirtildi.

Perde açılışı öncesi yaptığı konuşmayla duygulu anlar yaşatan yönetmen Seçkin Bayramoğlu, “Engelli bireyler üzerinde toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedeflerken, günümüzde yaşanan kültürel erozyonun yol açtığı toplumsal kimlik sorunları ile aile yapısı üzerinde oluşturduğu hasarların, milli kahramanlar ve onların bıraktığı kültürel miras yoluyla giderilebileceği yolunda umut veren bir tiyatro oyunudur. Bu oyuna ilham kaynağı olan can dostum Zeynep’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.