Özel gün için özel çalışmalarını sergilediler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle de çok özel çalışmalara imza atıldı.

Bozüyük Belediyesi Sanat Evi’nde Ekim ayından itibaren özel bireylere yönelik olarak hafta içi her gün düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor. Özel öğrenciler 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle de çok özel çalışmalara imza atıyor. Çeşitli yaş gruplarından özel bireyler farklı günlerde sanat evinin konuğu olarak birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici atölyelere katılıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle özel olarak gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrenciler büyük bir heyecanla ve özenle Atatürk portrelerini ebru sanatını kullanarak içlerinden geldiği gibi renklendiriyor. Ebru sanatını ’Ata’ sevgisi ile buluşturan öğrenciler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü öğreniyorlar.