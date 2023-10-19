(Özel) Güney Marmara'da ceviz yüz güldürdü

Orman Genel Müdürlüğü’nün Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları çerçevesinde bulunan ceviz ağaçlarında hasat başladı. Bandırma’da bulunan Yeşilçomlu Mahallesi sakinleri 2017 yılında dikilen 100 dönümlük ceviz ağacından yılda 10/12 ton ürün toplarken, yaklaşık 1 milyon TL de gelir elde etti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünün 1998 - 2000 yıllarında yapmış olduğu "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları" meyve verimine başladı. Bandırma ilçesine bağlı Çakıl, Mahmubeler, Emre ve Yeşilçomlu mahallelerinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarında dikilen zeytin, ceviz, kestane, fıstıkçamı ve badem fidanları büyüyüp meyve verimine başladı. Yöre halkının yapılan ağaçlandırma çalışmaları neticesinde meyve üretimi yaparak gelir sağlaması yüzleri güldürdü.

Yeşilçomlu Mahallesi’nde 2017 yılında yapılan 100 dönümlük ceviz ağaçlandırması ile yılda 10 - 12 ton ceviz elde edilerek yöre halkına 1 milyon Türk Lirası gelir sağlandı. Bandırma ilçesindeki diğer mahallelerdeki ceviz ağaçlandırmalarıyla toplam Bandırma ilçesindeki mahalleler yılda 16 milyon Türk Lirası gelir elde etti. Yeşilçomlu ve Mahmubeler mahallelerinde yaşayan vatandaşlar köylerine gelir getirici türlerle yapılan ağaçlandırmalardan duydukları memnuniyeti Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Bandırma İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek ve ağaçlandırma sürecinde büyük emeği geçen Şube Müdürü Halil Karademir’e bildirdiler. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, "Kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza bu şekilde dokunabilmek ve yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarından köylümüzün gelir elde etmesi bizi memnun etti. Şu anda Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Bandırma İşletme Müdürlüğü’ndeyiz. Yeşilçomlu köyündeyiz. 2017 yılında tesis edilen gelir getirici ceviz ağaçlandırma sahasındayız. Yaklaşık bir 10 hektarlık sahamız mevcut burada bin 500 adet ceviz dikilmiş ve yıllık ortalama yaklaşık olarak bir buçuk milyon köylümüz buradan gelir elde etmektedir. 11 ton civarında bir ürün hasadı yıllık olarak yapılmaktadır. Bandırma genelini düşündüğümüzde de yaklaşık olarak 9 köyde zeytin ağaçlandırması yapılmış yine gelir getirecek kapsamda ve 350 milyon civarında ceviz, zeytin ve kestane gelirimiz köylüler tarafından sağlanmaktadır. Balıkesir genelinde 238 mahallede 1682 hektar sahada 522 bin adet gelir getirici tür ağaçlandırması yapıldı. Bunların içerisinde zeytin ağırlıkta olmak üzere kestane, ceviz, hünnap ve değişik türler bulunmaktadır" dedi.

Yeşilçomlu Mahalle Muhtarı Mustafa Can Toros ise, "2017’de başladığımız ürünlerin hasadını bugünlerde yapıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğüne bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. Çiftçimiz de elinden geleni yaptı. Ben çok teşekkür ederim kendilerine bugün buradalar" diye konuştu.