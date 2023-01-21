(Özel) Güzel havayı gören ayılar güreşe tutundu

Ocak ayı olmasına rağmen, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ayıların da psikolojisini bozdu. Kış uykusuna yatmayan ayılar ne yapacağını şaşırırken, bazıları ise kendi dengi ayıyla güreşe tutundu. Ayıların bir birine zarar vermeden yaptığı güreş, renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezinde ayıların keyfi yerinde olması dikkat çekti. 302 dekar ormanlık arazi içerisinde bulunan 72 ayı, Ocak sonuna rağmen; güneşli ve ılık havada ne yapacağını şaşırdı.

Bakıcıları tarafından iyi bakılmasıyla keyifleri yerinde olan ayılardan kimi ağaç altında şekerleme yaparken, kimi ise kendi dengi ile güreşe tutundu. Dron ile kayda alınan o anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Ayıların birbirlerine zarar vermeden yaptıkları güneş, birisinin pes etmesiyle son buldu.