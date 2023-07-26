(Özel Haber) Bor ile parasetamol ilaçlarının yan etkileri azalıyor

Soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarda sağlık sektörünün sıkça kullandığı parasetamol ilaçlarının karaciğer ve böbrekler üzerindeki yan etkilerini azaltmak ve önlemek için bor ile yapılan çalışma başarılı oldu.

Çalışma hakkında bilgi veren AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, "Biz bir AR-GE firmasıyız. Bizim son çalışmamız bor ile parasetamol ilaçlarının karaciğer ve böbrek üzerindeki yan etkileri azaltacak etken madde çalışması oldu. Bu çalışmamızda sodyum pentaborat anhidrat adlı malzemeyle yapıldı. Bu bilim dergilerinde yayınlanarak yayın oldu. Biz daha evvelden de borla farklı alanlarda çalışmalarımız vardı. Borkarbür üreterek kaymayan balatalar ve zırhlama alanlarında kullanımı; sodyum pentaborat üreterek radyasyonun durdurma; netronun ışınlarını durdurma çalışmasını başarmıştık. Ayrıca roket yakıtları çalışmamız yayınlanmıştı” dedi.

Borun yüksek teknoloji ile işleyerek Türkiye’ye katma değer sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Faruk Durukan, “Bizim hedefimiz boru son teknolojilere kadar dünyanın işleyemeyeceği kısımlara kadar işlemek. Bu dünyada bir ilktir. Sodyum pentaborat anhidrat sonuna kadar çalışarak boru işlenmiş halde satmak. Bizim bu çalışmalarımız doktora, yüksek lisans, akademik çalışma olarak yayın olmakta. Bizim işimiz saflaştırma çalışmalarıdır. Ülkemize ve dünyaya hayırlı olsun” diye konuştu.

Durukan son olarak, “Türkiye artık ham madde değil, teknoloji satan bir ülke durumuna gelmeli. Biz de bunu hedefliyor ve bu yolda devam ediyoruz. Devletimizin beş kurşunu ARGE’de harcamıyoruz. Tamamen kendi imkanlarımızla başarıyoruz. Ülkemize ve dünyaya hayırlı olsun diyoruz” diye ekledi.