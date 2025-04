Özel halk otobüsleri İstanbul'da kontak kapatacağını açıklamıştı: 'Bizim amacımız halkı mağdur etmek değil'

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ovacık, İBB’nin hakları olan 5 milyar liradan fazla ödemeyi gerçekleştirmediğini belirterek, "Biz hizmeti kesmekten yana değiliz. Ama geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayanmış, mutlaka bu ödemenin en kısa zamanında yapılması lazım. Bizim amacımız halkı mağdur etmek değil, amacımız sürdürülebilir bir taşımacılığı yapmak için yeterli kadar hak edişimizi almak" dedi.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıkları için iflasın eşiğine sürüklendiklerini belirterek, kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını belirtmişti. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ovacık ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 3 bin 41 araçla günlük 2 milyona yakın yolcu taşıdıklarını ve 800 bin kilometre yaptıklarını belirten Ovacık, "İBB’ye bağlı İETT’nin denetiminde ve yönetiminde alışıyoruz. Bizim sorunumuz şu, biz hak edişlerimizi İBB’den zamanında ve yeteri kadar alamıyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle bugün 5 milyar liradan fazla alacağımız oluştu. Biz küçük esnafız, bizim böyle bir rakamı kaldırmamız mümkün değil, bizim arkamızda bir birikimimiz yok. Biz günübirlik yaşayan insanlarız" dedi.

"Ama geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayanmış"

Ödenmeyen borçlar sebebiyle sorun yaşandığını söyleyen Ovacık, "Her arabanın 1 milyon 700 bin lira gibi bir rakamı oluştu. Bunun da bir an önce ödenmesini istiyoruz. Aracımızın tamiratını yapıyoruz, borçlarımızı ödüyoruz, personel çalıştırıyoruz. Bize bir rakam ödenmediği noktada biz ciddi zorluklar çekiyoruz. Bunun için de bir an önce bize bu ödemenin yapılmasını istiyoruz. 14 Nisan itibariyle buna dikkat çekmek istedik. Bu işin büyüklüğünün bilinmesini istedik. Hem İBB tarafından hem de halk tarafından bunun bilinmesini istedik. Biz 100 yıldır bu kente hizmet ediyoruz. Halkın bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Biz istemeyiz ki, çocuklarımız okula giderken biz hizmeti keselim veya insanlar işe giderken hizmeti keselim. Biz de hizmeti kesmekten yana değiliz. Ama geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayanmış, mutlaka bu alacağın bir an önce ödenmesinin yapılması lazım" şeklinde konuştu.

"Bizim amacımız halkı mağdur etmek değil"

Ödeme yapılmadığı noktada hizmetin kendiliğinden duracağını belirten Ovacık, "Yakıt alamadığımızda aracımızı çalıştıramayacağız. Bununla ilgili bir tarih koymadık. Büyükşehir belediyesi ile görüşmeler devam ediyor. Yetkililerle görüşüyoruz, inşallah çözülür, halkı da mağdur etmeyiz. Ama bizim amacımız halkı mağdur etmek değil yolcuyu mağdur etmek değil bizim amacımız sürdürülebilir bir taşımacılığı yapmak için yeterli kadar hak edişimizi almak" diye konuştu.

"Eksik ödendiği için 4 yıl sonunda 5 milyar lira borç oluştu"

5 milyarlık borcun 4 yılda oluştuğunu söyleyen Ovacak, "4 yıl önce farklı bir sisteme geçtik. Farklı sisteme geçtikten sonra faturalarımızın "tamamı" ödenmemeye başladı. Eksik ödendiği için 4 yıl sonunda 5 milyar lira borç oluştu. Bu bir günlük değil arkadan devam ederek geliyor. 4 bine yakın insan buradan ekmek yiyor. 6 bin tane şoförümüz var. Tamircisidir, yakıt satanıdır ciddi bir topluluğu mağdur ediyoruz. Bir an önce hak edişlerimizin yeteri kadar ödenmesi gerekiyor. Biz kontak kapatmak için bir gün koymuyoruz, görüşmeler devam ediyor. Kontak kapatmak gibi bir sorunumuz yok. Mecbur kalacağız. Mevcut yönetimin bizimle ortak bir payda da konuşup anlaşmasını istiyoruz" cümlelerini kullandı.