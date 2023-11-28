(Özel) Hatalı park edilen otomobillere pazarcı esnafından kaydıraklı çözüm

Bursa’da semt pazarlarında hatalı park edilen otomobiller esnafın bulduğu tekerlekli kaydıraklar sayesinde kısa sürede pazar alanından dışarıya çıkarılıyor. Pazarcılar bugün Zümrütevler Semt Pazarı’na geceden park edilen ve unutulan bir otomobili saniyeler içerisinde pazarın dışına çıkardılar. Pazar alanına geldiklerinde aracını yerinde göremeyen sürücüler ise kısa süreli şok yaşıyor. Pazarcı esnafı, pazar yerlerine geceden otomobil park edilmemesi konusunda da Bursalıları uyardı.

Bursa Pazarcılar Odası, esnafının en büyük problemlerinden biri olan pazar alanında unutulan araçları kaldırmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Otomobillerin tekerleklerine yerleştirilen tekerlekli kaydıraklar yardımıyla aracın zeminden bağlantısı kesilerek taşınmaya hazır hale getiriliyor. İnsan gücü ile kolay bir şekilde hareket ettirilebilen araçlar pazar alanından çıkarılarak saniyeler içinde uygun bir alana park ediliyor. Özel yapım olan aparatların Konya’da ürettiklerini söyleyen Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, “Çok basit bir yöntem geliştirdik, araçlara zarar vermeden esnafımız yardımıyla hızlı bir şekilde Pazar alanından kaldırıyoruz. Aracı da uygun bir alana güvenli bir şekilde bırakıyoruz” diye konuştu.

Pazar alanlarında unutulan araçları hızlı ve araca zarar vermeden bir yöntem geliştirdiklerini ifade eden Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, “Şehrimizin doğusundan, batısına kadar haftada 140 pazar kuruluyor. Merkez ilçeler başta olmak üzere günde yaklaşık 20 pazar kuruluyor. Pazarcılarımız sabah geldiğinde uygunsuz park edilmiş araçlar ile karşılaşıyorlar. Genelde bir akşam önce park ediliyor. Pazarcılarımız da ilk önce Trafik Şube’yi arıyor, Trafik Şube zabıtalara yönlendiriyor. Zabıtalar da Pazarcılar Odası ilgileniyor deyince bizi arıyorlar. Bizler de pazar alanlarında kullanmak amacıyla böyle bir aparat yaptırdık. Pratik ve araca zarar vermeden kaldırabiliyoruz” dedi.

“Türkiye’de başka bir örneği yok”

Konya’da yaptırılan aparatın özel yapım olduğunu ve şu an sadece Bursa’da kullanıldığını belirten Aksu, “Türkiye’de başka bir örneği yok, sadece Bursa’da var. Araştırdık ve böyle bir yöntemin olduğunu öğrendik. Aparatları Konya’da yaptırdık, tamamen özel yapım. Gayet faydalı oldu. Pazar alanlarına otobüs bile park eden oluyor, bizim aparatımız otobüs çekmiyor ama onu da zabıta vasıtasıyla kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Araçlara zarar gelmeden hızlı bir şekilde taşınıyor

Pazarcı esnafına hizmet amacıyla geliştirdikleri yöntemde pratik ve araçlara zarar vermeden araçları bulunduğu yerden taşıyabildiklerini kaydeden Aksu, “Pazar yerinde aracı çekerken sadece aparatla olmuyor bu el birliği ile pazarcı esnafının da desteğini alarak hep birlikte çekiyoruz. Böyle bir yöntem geliştirdik. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da farklı bir yöntem gördük. Araçların altına tepsi koyup halatla çekiyorlar, hatta araca zarar veriyorlar. Bizim geliştirdiğimiz yöntem ülkemizin her yerinde kullanılabilir. Pratiklik açısından ve araçlara zarar vermeden basit bir şekilde araçları çekebiliyoruz” şeklinde konuştu.