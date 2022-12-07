(Özel) Havran Mandalinası'na 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kazdağları tüneli piyangosu

Balıkesir’in Havran ilçesinde Kazdağları ve Madra Dağları eteklerinde hasadına başlanan Satsuma cinsi mandalinalar yüksek tat oranı ile ilgi görüyor. Bu yüksek kalite mandalinalar Kazdağları Tünelleri ve Çanakkale Köprüsü sayesinde iç pazara ve dış pazara artık daha ucuza ve daha taze bir şekilde ulaştırılabiliyor.

Havran ve çevresinde yaklaşık 250 bin Satsuma cinsi mandalina ağacında hasat devam ediyor. Mandalina hasadı ayrıca binlere kişiye istihdam imkanı da sunuyor.

Havran ilçesinde yetişen mandalinaların Kazdağları ve Madra Dağları’nın etkisiyle yüksek bir tat oranına ve ince kabuğa sahip olduğunu ifade eden Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer “Havran tabii yüz yıldan beri narenciye konusunda söz sahibi. Son yıllardaki girişimlerle tanıtım kampanyalarıyla beraber Türkiye ve yurt dışına sesimizi duyurma imkanımız oldu. Bizi diğer narenciye gruplarından ayırt eden cinsimiz Satsuma cinsinin olması. Bu da ne anlama geliyor? Cins olarak hem tat oranı yüksek bir mandalina. Çekirdeksiz bir mandalina. İnce kabuklu bu anlamda pazarlarda rağbet gören bir cins oluyor. Havran bölgesindeki mandalinalar tabii Türkiye’de ister istemez tat oranıyla rağbet görüyor.”dedi.

Kazdağları tünelleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İzmir İstanbul Otoyolu ile kesimi yapılan mandalinaların saatler içinde tüketiciye taze bir şekilde ulaştığının altını çizen Hançer “ Biz burada narenciyeyi genelde tüm illere sevkiyatını yapıyoruz. Ama Çanakkale Köprüsü’nün olması, Asos ve Truva Tünelleriyle birlikte ulaşım imkanı daha artması bizleri sevindirdi. Esnaf olsun, tüccar olsun, Havran’a gelişlerde, körfeze gelişlerde ulaşımın kolaylaşmasından dolayı üreticiye birebir ulaşma şansı sağladı. Bu anlamda da tabii ki devletimize. Hem üretim konusundaki hassasiyeti, çiftçiye, esnafa verdiği desteklere binaen teşekkür ediyoruz. Bir de ulaşımda böyle bir rahatlık söz konusu olunca ister istemez esnaf üreticiye, tüccar üreticiye daha kısa bir zamanda ulaşıyor. Halkımıza da, daha taze, yerinden organik daha hesaplı pazarlarda daha ucuz, mandalina tüketimine imkan sağlıyorlar.”dedi.

Mandalina hasadının ilçede zeytin hasadı ile çakıştığını ve Havran’ın yanı sıra çevre ilçe ve Çanakkale bölgesinden de bir çok insana iş imkanı sunduğunu ifade eden Başkan Murat Hançer “Tabii istihdamı zeytin bölgesi ve mandalina bölgesi olduğunda Eylül 15 itibariyle başlayıp şubat sonuna kadar devam eden bir üretim sezonundayız. Bu anlamda da çevre ilçelerden, yakın illerin ilçelerinden bu anlamda istihdam için, iş için buraya imkan sağlıyor. Çünkü Körfez’de 200 - 250 bin arasında bir mandalina ağacımız var. Bu da 300 - 400 bin tona tekâmül ediyor. El emeğinle, hep insan gücüyle toplanılan ürünler olduğu için insana çok ihtiyacımız var. Bu anlamda da diğer ilçelerden de halkımız bölgeye çalışmak için geliyor.”dedi.